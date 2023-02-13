«Золото» и «серебро» чемпионата России завоевали на льду Красногорска мотогонщики Башкортостана

Двойную победу одержали гонщики уфимского Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова как в финале номер пять 63-го личного чемпионата России по мотогонкам на льду в классе 500 кубических сантиметров, состоявшемся в Красногорске, так и в чемпионате в целом. Первым с 30 очками на стадионе «Зоркий», на трибунах которого за два дня побывало свыше 15 тысяч зрителей, был Никита Богданов. Второе место с 25 очками, но лишь после дополнительного заезда с тольяттинцем Даниилом Ивановым, занял Динар Валеев.

Набрав за 10 этапов 141 очко, чемпионом России второй год подряд стал Никита Богданов. Динар Валеев, отстав от одноклубника на 11 очков, впервые завоевал серебряную медаль; в 2021 году он был бронзовым призером. Бронзовая медаль нынешнего чемпионата досталась чемпиону 2021 года Игорю Кононову, выступающему за тольяттинскую «Мега-Ладу», – 126 очков.

В «олимпийскую шестерку» также вошли Даниил Иванов – 115 очков, представитель Шадринска Дмитрий Солянников – 106, и тольяттинец Никита Толокнов – 86.

В десятке сильнейших – еще один гонщик из Уфы Василий Несытых – 77 очков; Дмитрий Буланкин и Никита Тарасов, набрав 28 и 24 очка соответственно, вышли на 14-е и 17-е места. Все эти три представителя ЦТВС имени Г. Кадырова получили право выступать в финале Кубка России в конце февраля в Тольятти.

А уже в предстоящие выходные – 18 и 19 февраля все герои гонок в Красногорске выступят в Уфе на стадионе «Строитель» на очередных этапах чемпионата России среди команд Суперлиги.