«Салават Юлаев» одержал победу в выездном матче с омским «Авангардом»

Сегодня, 15 февраля, «Салават Юлаев» сыграл с омским «Авангардом». Второй выездной матч двенадцатой гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ уфимцы завершили победой — 1:3.

На льду Джи-Драйв-Арены ворота «юлаевцев» защищал Андрей Кареев, у соперников — Василий Демченко.

В команде Виктора Козлова дублем отличился Владислав Картаев (10, 33 минуты) — 0:2. За полторы минуты до финального свистка шайбу в ворота гостей забросил Рид Буше — 1:2. Но «юлаевцы» вновь вырвались вперёд. Гол на 60-й минуте забил Николай Кулёмин — 1:3.