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Вчера, 20:41

«Салават Юлаев» одержал победу в выездном матче с омским «Авангардом»

ХК «Салават Юлаев»
Фото:ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 15 февраля, «Салават Юлаев» сыграл с омским «Авангардом». Второй выездной матч двенадцатой гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ уфимцы завершили победой — 1:3.

На льду Джи-Драйв-Арены ворота «юлаевцев» защищал Андрей Кареев, у соперников — Василий Демченко.

В команде Виктора Козлова дублем отличился Владислав Картаев (10, 33 минуты) — 0:2. За полторы минуты до финального свистка шайбу в ворота гостей забросил Рид Буше — 1:2. Но «юлаевцы» вновь вырвались вперёд. Гол на 60-й минуте забил Николай Кулёмин — 1:3.

ХК «Салават Юлаев»
ХК «Салават Юлаев»
ХК «Салават Юлаев»
ХК «Салават Юлаев»
ХК «Салават Юлаев»
ХК «Салават Юлаев»
Фото:ХК «Салават Юлаев»

Выездную серию «Салават Юлаев» завершает победой. В предыдущем матче уфимцы обыграли ХК «Сочи», сообщало информагентство «Башинформ». Встреча с закончилась со счётом 4:1, победа обеспечила «юлаевцам» выход в плей-офф.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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