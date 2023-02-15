«Салават Юлаев» одержал победу в выездном матче с омским «Авангардом»

Сегодня, 15 февраля, «Салават Юлаев» сыграл с омским «Авангардом». Второй выездной матч двенадцатой гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ уфимцы завершили победой — 1:3.
На льду Джи-Драйв-Арены ворота «юлаевцев» защищал Андрей Кареев, у соперников — Василий Демченко.
В команде Виктора Козлова дублем отличился Владислав Картаев (10, 33 минуты) — 0:2. За полторы минуты до финального свистка шайбу в ворота гостей забросил Рид Буше — 1:2. Но «юлаевцы» вновь вырвались вперёд. Гол на 60-й минуте забил Николай Кулёмин — 1:3.
Выездную серию «Салават Юлаев» завершает победой. В предыдущем матче уфимцы обыграли ХК «Сочи», сообщало информагентство «Башинформ». Встреча с закончилась со счётом 4:1, победа обеспечила «юлаевцам» выход в плей-офф.