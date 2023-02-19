«Башкортостан» укрепил лидирующие позиции в чемпионате России по мотогонкам на льду

Очередную, третью победу подряд одержал на пятом этапе чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд суперлиги уфимский «Башкортостан» из Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова. Набрав 32 очка, уфимцы на четыре очка опередили главного конкурента в борьбе за золотые медали тольяттинскую «Мега-Ладу». На третье место снова вышла команда «Торедо-ШААЗ» из Шадринска.

Пятый этап проходил в драматичной борьбе. Например, в своем первом заезде уфимцы проехали с тольяттинцами вничью 3:3, но затем судья принял решение аннулировать результат Никиты Богданова за неготовность к старту в течение двух минут. В итоге поражение 2:4.

В девятом заезде в результате столкновения с гонщиком из Шадринска Дмитрием Солянниковым получил тяжелую травму тольяттинец Игорь Кононов, «Мега-Лада» резко ослабла. Однако в повторной встрече с тольяттинцами Уфа взяла всего три очка вместо пяти — упал лидировавший Динар Валеев.

И все же уфимские гонщики смогли переломить ход борьбы в свою пользу. Лучший результат в команде у Никиты Богданова — 13 очков, 12 на счету Динара Валеева, восемь — Василия Несытых.

После пяти этапов из восьми у «Башкортостана» 28 зачетных очков, у «Мега-Лады» — 22, далее идут «Торпедо-ШААЗ» (Шадринск) — 14, ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области (Каменск-Уральский) -11, и «Вымпел» (Кумертау) — 5.

Шестой этап состоится в Уфе на стадионе «Строитель» 19 февраля.