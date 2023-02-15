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Вчера, 21:25

Баскетболисты уфимского колледжа завоевали «золото» в финале первенства Башкирии

Баскетбольная команда Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности заняла первое место в финале первенства Башкирии и обеспечила выход в отборочный тур Приволжского федерального округа.

Юношей тренирует преподаватель физкультуры колледжа Евгений Шахов. В беседе с корреспондентом «Башинформ» он рассказал, что конкуренция на соревнованиях была большая, команды шли впритирку.

«Баскетболисты из команд соперников демонстрировали хорошую игру, показали достойный уровень. Некоторые встречи переходили в овертайм. Тем не менее, спортсмены нашего колледжа были сильнее. Одержанная нами победа в финале первенства республики заслуженная, но это не повод расслабляться. Кроме нас в марте за выход в турнир ПФО поборются ещё пять команд Башкирии. Так что ребята понимают ответственность и приступили к упорным тренировкам. Надеемся, мы победим», ‒ отметил Евгений Шахов.

Добавим, финальный этап первенства Республики Башкортостан по баскетболу 3х3 среди студентов колледжей проходил в Уфе с 13 по 15 февраля. Участие в турнире приняли 19 сильнейших команд республики. Турнир ПФО состоится в июле этого года в Нижнем Новгороде. На паркете встретятся не только мужские, но и женские команды.

Напомним, у Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности открылся новый учебный корпус. Здание капитально отремонтировано, проект реализован по республиканской программе модернизации профессиональных образовательных организаций. В 2022 году данная программа стала одной из основных в плане мероприятий, посвящённых Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий, который объявил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«У нас очень хороший спортзал, в колледже открыты секции. И не только по баскетболу, а также по волейболу, настольному теннису, шахматам, мини-футболу, также есть зал силовых видов спорта. Студенты посещают занятия охотно. Они стараются вести активный образ жизни. Отрадно наблюдать, как на переменах, и тем более после занятий, ребята находят время прийти в спортзал и потренироваться, да и просто поиграть, побросать мяч, попрыгать, побегать. Должен заметить, спорт помогает настраиваться, дисциплинирует, учит целеустремлённости и достигать цели, что немаловажно для тех, кто выбрал будущую профессию в нашем учебном заведении», ‒ резюмировал Евгений Шахов.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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