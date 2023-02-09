Будущие пожарные и спасатели Башкирии получили новый учебный корпус

Сегодня, 9 февраля, в Уфе открылся новый учебный корпус Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Дополнительное здание колледжа — это площади, где ранее размещалось профессиональное училище № 44. Как выяснило информагентство «Башинформ», в новом корпусе будут готовить специалистов по пожарной безопасности и защите в чрезвычайных ситуациях.
До новоселья здание было капитально отремонтировано, проект реализован по республиканской программе модернизации профессиональных образовательных организаций. В 2022 году данная программа стала одной из основных в плане мероприятий, посвящённых Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий, который объявил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Как отметил руководитель региона, Башкирия — один из лидеров в стране по количеству учреждений среднего профессионального образования. В регионе работают 96 колледжей.
«Нужна модернизация материально-технической базы колледжей, оборудования. Потому что выпускники, придя на предприятия, уже должны уметь работать на современных станках. Кроме того, большое внимание мы обращаем и на социально-бытовые условия проживания студентов в общежитиях. В этом году мы начали обновлять мебель, но многие общежития нужно капитально ремонтировать», – сказал Радий Хабиров.
В программе мероприятий Года было много проектов и программ, в одну из них и вошёл Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Благодаря этому на обновление здания из республиканского бюджета направленно 56 млн рублей. На эти деньги отремонтировали фасад, входную группу в здание, заменили окна, кровлю, магистральные системы отопления и водоснабжения, электроснабжение. Кроме того, в распоряжении студентов теперь — удобные спортивный и актовый залы, столовая. В ближайшие три года оснащение материально-технической базы корпуса продолжится.
По словам министра образования и науки республики Айбулата Хажина, который принял участие в торжественном открытии корпуса, модернизация колледжа на этом не остановится.
«Капремонт выполнен быстро, за короткое время подготовлено уникальное место для получения важной специальности для безопасности нашего населения. Скоро появятся мастерские по спасательным работам, по пожарной безопасности, будет и пожарная вышка — планов много», — сказал Айбулат Хажин.
Новая специальность, азы которой будут постигать студенты, очень необходима. Как отметил вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов, профессия спасателя всегда востребована. На сегодняшний день в республике более двухсот аттестованных спасателей республиканской аварийно-спасательной службы.
«На базе учебного корпуса планируется открыть центр подготовки пожарных и спасателей. В нём вы будете готовиться к чемпионатам и конкурсам профессионального мастерства. Центр может стать местом проведения городских, республиканских, федеральных и международных соревнований, в которых вы примете самое активное участие. Уверен, что в стенах вашего колледжа вы подготовитесь к тому, чтобы достойно вступить в профессиональную жизнь», – сказал Ирек Сагитов.
Главный федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов подчеркнул, что развитие системы среднего профессионального образования – приоритетная задача для государства.
«Внедрение современных подходов к подготовке студентов колледжей, усовершенствование технической базы заведений среднего образования – в это вкладываются колоссальные средства из федерального и регионального бюджетов. И уже есть результаты этой работы – мощный кадровый потенциал. Колледж готовит специалистов с учётом постоянно меняющегося технологического прогресса и запросов рынка труда. Обучение ведется на самой передовой учебной и производственной базе, давая сильное и, что немаловажно, разностороннее образование», – сказал Алексей Касьянов.
Студенты продемонстрировали свои навыки и умения, которые необходимы в критической ситуации. Они смоделировали дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали водитель и пассажиры. На место ДТП прибыли оперативные службы – пожарные охрана и подразделение спасателей. Командир пожарного расчёта осмотрел место, оценил обстановку, количество и состояние пострадавших, наличие опасных факторов и состояние транспортного средства. Тут же мгновенно была обозначена рабочая зона, бойцы чётко выполнили команды. В результате аварийно-спасательных работ пострадавшие были спасены.
В прошлом году в колледже открылась новая специальность – техник-спасатель для защиты в чрезвычайных ситуациях, ставшая первым подобным направлением профессиональной подготовки специалистов среднего звена в республике. На первый курс зачислено 25 ребят с хорошей физической подготовкой и желанием быть спасателями. Один из них – студент 1 курса Радислав Ганеев.
«Мне нравится помогать людям. И, кроме того, я буду работать на благо нашего государства. В нашу профессию приходят мужественные, отважные люди, поэтому и выбрал её. Я с товарищами очень рад, что продолжу обучение в современном, оборудованном здании. Это очень стимулирует и вдохновляет», – признался юноша.
Студент кафедры пожарной безопасности, четверокурсник Роман Шарин принимал участие на чемпионате Ворлдскилс в 2022 году, команда тогда заняла 1 и 2 места.
«Раньше учёба проходила во втором корпусе на Горбатова. Сегодня мы здесь. Здорово, что для нас создаются условия для хорошей учёбы. Сам я уже работаю в пожарной службе. Главные качества, которыми мы должны обладать – это физподготовка, выносливость и моральная устойчивость. Думаю, они у нас есть», – считает Роман Шарин.
Напомним, в 2022 году в рамках Года модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий из бюджета Республики Башкортостан было выделено 463,1 млн рублей на проведение капитального ремонта в колледжах республики. Проведена большая работа от создания дизайн-проекта, разработки программы развития колледжей до выполнения ремонтных работ.