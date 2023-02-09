Будущие пожарные и спасатели Башкирии получили новый учебный корпус

Сегодня, 9 февраля, в Уфе открылся новый учебный корпус Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Дополнительное здание колледжа — это площади, где ранее размещалось профессиональное училище № 44. Как выяснило информагентство «Башинформ», в новом корпусе будут готовить специалистов по пожарной безопасности и защите в чрезвычайных ситуациях.

До новоселья здание было капитально отремонтировано, проект реализован по республиканской программе модернизации профессиональных образовательных организаций. В 2022 году данная программа стала одной из основных в плане мероприятий, посвящённых Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий, который объявил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Как отметил руководитель региона, Башкирия — один из лидеров в стране по количеству учреждений среднего профессионального образования. В регионе работают 96 колледжей.

«Нужна модернизация материально-технической базы колледжей, оборудования. Потому что выпускники, придя на предприятия, уже должны уметь работать на современных станках. Кроме того, большое внимание мы обращаем и на социально-бытовые условия проживания студентов в общежитиях. В этом году мы начали обновлять мебель, но многие общежития нужно капитально ремонтировать», – сказал Радий Хабиров.

В программе мероприятий Года было много проектов и программ, в одну из них и вошёл Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Благодаря этому на обновление здания из республиканского бюджета направленно 56 млн рублей. На эти деньги отремонтировали фасад, входную группу в здание, заменили окна, кровлю, магистральные системы отопления и водоснабжения, электроснабжение. Кроме того, в распоряжении студентов теперь — удобные спортивный и актовый залы, столовая. В ближайшие три года оснащение материально-технической базы корпуса продолжится.

По словам министра образования и науки республики Айбулата Хажина, который принял участие в торжественном открытии корпуса, модернизация колледжа на этом не остановится.

«Капремонт выполнен быстро, за короткое время подготовлено уникальное место для получения важной специальности для безопасности нашего населения. Скоро появятся мастерские по спасательным работам, по пожарной безопасности, будет и пожарная вышка — планов много», — сказал Айбулат Хажин.