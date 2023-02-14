В Башкирии разработают ежегодную республиканскую премию в области спорта

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров дал поручение министерству спорта совместно с министерством финансов разработать и утвердить положение о ежегодной республиканской спортивной премии. Поручение ведомствам поступило сегодня, 14 февраля, на совещании регионального правительства, в котором рассмотрены меры поддержки спортсменов и их тренеров.

Андрей Назаров напомнил, что в 2022 году звание «мастер спорта России международного класса» присвоено 19 спортсменам, мастерами спорта России стали 128 спортсменов, два спортсмена удостоены почётного звания «Заслуженный мастер спорта России».

«Наши спортсмены ежегодно подтверждают высокий спортивный авторитет республики. Выдающиеся спортсмены — пример для подрастающего поколения. И не так важно, продолжают они карьеру или уже завершили. Это люди, символизирующие собой настоящий дух и характер. Их необходимо поощрять», — отметил Андрей Назаров.

В ходе обсуждения мер поддержки спортсменов министр спорта Башкирии Руслан Хабибов сказал, что в прошлом году 222 спортсмена в возрасте до 18 лет, показавшие высокие спортивные результаты, получали спортивную стипендию. В этом году стипендии назначены 231 спортсмену, на выплату выделено 34,4 млн рублей. В 2023 году спортсмены будут трудоустроены в центр спортивной подготовки и вновь созданный центр адаптивного спорта республики.

Что касается поддержки тренеров, то, как отметил Андрей Назаров, важно сохранить их состав. По его словам, для этого в Башкирии формируется комплексная система поддержки.

Напомним, в Башкирии с 2020 года действует программа «Сельский тренер». Республика стала первым регионом России, которая разработала и внедрила её. Успешный опыт теперь распространяется и в других регионах, опыт Башкирии переняли в 24 субъектах страны. Добавим, благодаря проекту выплаты по 600 тысяч рублей получили 104 тренера. С этого года размер выплат составляет 1 млн рублей. Приём заявок на участие идёт, он продлится до 17 февраля (о том, как работают в Башкирии сельские тренеры, читайте в материале информагентства «Башинформ»).

«Башинформ» ранее сообщил, что в постановление о нормах предоставления единовременных компенсационных выплат по программе «Сельский тренер» в Башкирии внесли ряд изменений. Они большей частью касаются замены слов «тренер» на «тренер-преподаватель». Это значит, что право на выплаты будет иметь не только тренер, но и педагогический работник, работающий в образовательном учреждении.

И буквально вчера, 13 февраля, Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об учреждении государственных спортивных стипендий спортсменам и тренерам, сообщало информагентство «Башинформ». Они полагаются победителям, призёрам олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр в составе сборных команд Российской Федерации и их наставникам.