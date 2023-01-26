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Вчера, 15:04

В Башкирии педагогические работники смогут принять участие в программе «Сельский тренер»

Арсен Ахметов
Фото:Арсен Ахметов

В постановление о нормах предоставления единовременных компенсационных выплат по программе «Сельский тренер» в Башкирии внесли ряд изменений. Соответствующее постановление правительства республики размещено на официальном интернет-портале правовой информации республики. Изменения большей частью касаются замены слов «тренер» на «тренер-преподаватель». Это значит, что право на выплаты будет иметь не только тренер, но и педагогический работник, работающий в образовательном учреждении.

В 2023 году в Башкирии выплаты сельским тренерам составят 1 млн рублей, сообщало ранее информагентство «Башинформ». Соответствующие изменения внесены правительством республики в порядок предоставления финансов муниципалитетам из регионального бюджета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Республики Башкортостан. Об этом ещё раз напомнил Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании республиканского совета по физкультуре и спорту.

Добавим, в Башкирии уже начался приём заявок по программе «Сельский тренер». Заявки принимают от городов и районов республики на предоставление из регионального бюджета единовременных компенсационных выплат тренерам-преподавателям, работающим в сельской местности. Также в категорию населённых пунктов, где сельские тренеры намерены вести дополнительные занятия по спортивной подготовке детей, попадают рабочие посёлки, посёлки городского типа, а также города с населением до 100 тысяч человек.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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