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Вчера, 23:34

Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов победил на гонках преследования на финальном этапе Кубка России

Союз биатлонистов России
Фото:Союз биатлонистов России

Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в гонках преследования на финальном этапе Кубка России в Чайковском (Пермский край).

Эдуард Латыпов на финише сказал, что он выполнил все задачи, которые ставил перед собой — справиться со стрельбой, правильно проработать подходы к рубежу и на дистанции сохранить темп, который позволял спортсмену чувствовать себя комфортно перед стрельбой.

«Отличные впечатления: во второй раз удалось пройти стрельбу с четырьмя нолями. Это придаёт уверенность на будущее: надо запоминать эти моменты, чтобы потом повторять в следующих гонках. Теперь немного восстановимся и будем готовиться к завтрашнего большому масс-старту. Будет снова контактная гонка и сложная, и интересная борьба», — приводит слова Эдуарда Латыпова телеграм-канал центра спортивной подготовки сборных команд России.

Среди биатлонисток в Чайковском первое место заняла Лариса Куклина из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, вчера, 17 февраля, в Чайковском Эдуард Латыпов стал победителем спринта на финальном, шестом этапе Кубка России по биатлону. Он преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 57,2 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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