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Вчера, 14:44

Биатлонист Эдуард Латыпов выиграл «золото» в спринте на этапе Кубка России в Чайковском

Спортсмен из Башкирии Эдуард Латыпов стал победителем спринта на финальном, шестом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в городе Чайковском (Пермский край). Он преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 57,2 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Серебро завоевал Даниил Серохвостов (Новосибирская область, Алтайский край), отставший на 38,5 секунды и допустивший один промах. Замкнул тройку призеров представитель Удмуртии Ильназ Мухамедзянов с отставанием в 1.01,5 и двумя промахами.

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