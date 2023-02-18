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Вчера, 19:06

«Салават Юлаев» уступил в матче с «Сибирью» в серии буллитов

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня, 18 февраля, «Салават Юлаев» провёл заключительный домашний матч текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы сыграли с «Сибирью» из Новосибирска. Встреча завершилась поражением «юлаевцев» (1:2).

Первый период завершился со счётом 1:1. Голами обменялись Валентин Пьянов (10-я минута) и Шакир Мухамадуллин (19-я минута).

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

После второго и третьего периодов соперники разошлись, не поменяв счёт на табло. Игре назначили дополнительное время.

Овертайм победного результата командам не принёс. При этом Виктор Козлов два раза менял вратаря на шестого полевого игрока, но «Салават Юлаев» реализовать большинство не сумел. Решающий гол в ворота «юлаевцев» был забит в серии буллитов.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В предыдущий раз «Салават Юлаев» встречался с «Сибирью» 8 декабря 2022 года, сообщало информагентство «Башинформ». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу дружины Виктора Козлова. Следующая игра с новосибирцами состоится на выезде 24 февраля.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Автор:Эдуард Кускарбеков
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