«Салават Юлаев» уступил в матче с «Сибирью» в серии буллитов

Сегодня, 18 февраля, «Салават Юлаев» провёл заключительный домашний матч текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы сыграли с «Сибирью» из Новосибирска. Встреча завершилась поражением «юлаевцев» (1:2).
Первый период завершился со счётом 1:1. Голами обменялись Валентин Пьянов (10-я минута) и Шакир Мухамадуллин (19-я минута).
После второго и третьего периодов соперники разошлись, не поменяв счёт на табло. Игре назначили дополнительное время.
Овертайм победного результата командам не принёс. При этом Виктор Козлов два раза менял вратаря на шестого полевого игрока, но «Салават Юлаев» реализовать большинство не сумел. Решающий гол в ворота «юлаевцев» был забит в серии буллитов.
В предыдущий раз «Салават Юлаев» встречался с «Сибирью» 8 декабря 2022 года, сообщало информагентство «Башинформ». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу дружины Виктора Козлова. Следующая игра с новосибирцами состоится на выезде 24 февраля.