«Салават Юлаев» уступил в матче с «Сибирью» в серии буллитов

После второго и третьего периодов соперники разошлись, не поменяв счёт на табло. Игре назначили дополнительное время.

Овертайм победного результата командам не принёс. При этом Виктор Козлов два раза менял вратаря на шестого полевого игрока, но «Салават Юлаев» реализовать большинство не сумел. Решающий гол в ворота «юлаевцев» был забит в серии буллитов.