В Башкирии прошли выборы, Радий Хабиров на СВО встретился с воинами. Главное

В голосовании активное участие принимали воины СВО из Башкирии, приехавшие в отпуск. Одним из первых проголосовал в селе Старый Варяш Янаульского района участник СВО Сергей Шарипов. На передовой он с июня 2023 года, награждён медалью «За отвагу».​​

Свой выбор сделали премьер-министр, спикер парламента, религиозные лидеры Башкирии. По данным ЦИК Башкирии на 18 часов 8 сентября, явка избирателей составила 69,18%, проголосовали более 2,059 млн избирателей. Это максимальная явка избирателей, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По словам зампредседателя ЦИК Башкирии, явных нарушений избирательного законодательства в регионе не зафиксировано. Как передал Башинформ, на выборах в Башкирии победил Радий Хабиров. По предварительным данным ЦИК России, действующий руководитель региона Радий Хабиров набирает 80,21% голосов на выборах Главы Башкирии. Всего за Радия Хабирова отдали свои голоса более 1,724 млн избирателей республики.

Вечером 8 сентября Радий Хабиров посетил Штаб общественной поддержки в Уфе. Он поблагодарил активистов за работу в период избирательной кампании и рассказал о приоритетах дальнейшего развития республики.

«Я понимаю, что лично за меня проголосовало определенное количество людей, большое количество. Я, конечно, им благодарен, потому что всегда, когда ты голосуешь, это доверие человеку. Я, как действующий Глава республики, постараюсь это доверие оправдать», – сказал Радий Хабиров. Он сообщил, что «мы готовим указ о стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан, потому что я хотел бы перед людьми конкретизировать то, чем мы будем заниматься в последующие пять лет».

В рамках традиционной акции «Рахмат» среди избирателей Башкирии разыграли более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.

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