В Башкирии прошли выборы, Радий Хабиров на СВО встретился с воинами. Главное

Радий Хабиров проголосовал на выборах и побывал в зоне СВО; где в Башкирии запустят 50-метровый бассейн; какая техника самая необходимая на СВО; про инвестиции и День знаний. Важные новости минувшей недели – в одном материале «Башинформа».
С 6 по 8 сентября в Башкирии прошли выборы Главы республики, а также депутатов местных советов и депутата Госсобрания. В республике работали более 3,3 тысячи избирательных участков, а также один избирательный участок в полпредстве республики в Москве. Работала горячая линия ЦИК РБ. В выборах Главы республики участвовали пять кандидатов от всех парламентских партий.
8 сентября в выборах Главы Башкортостана принял участие Радий Хабиров. Вместе с супругой он проголосовал на избирательном участке № 109 в ГКЗ «Башкортостан» в Уфе.
«Для республики все эти годы, действительно, была характерна высокая явка, потому что у наших жителей высокая степень дисциплины», — отметил Радий Хабиров. Он добавил, что «в целом в выборах участвует 12 партий, достаточно большое количество кандидатов выдвинуто. Когда есть разница мнений, есть возможность обсуждать и находить какие-то более консолидирующие решения», отметил Хабиров.
В голосовании активное участие принимали воины СВО из Башкирии, приехавшие в отпуск. Одним из первых проголосовал в селе Старый Варяш Янаульского района участник СВО Сергей Шарипов. На передовой он с июня 2023 года, награждён медалью «За отвагу».
Свой выбор сделали премьер-министр, спикер парламента, религиозные лидеры Башкирии. По данным ЦИК Башкирии на 18 часов 8 сентября, явка избирателей составила 69,18%, проголосовали более 2,059 млн избирателей. Это максимальная явка избирателей, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По словам зампредседателя ЦИК Башкирии, явных нарушений избирательного законодательства в регионе не зафиксировано. Как передал Башинформ, на выборах в Башкирии победил Радий Хабиров. По предварительным данным ЦИК России, действующий руководитель региона Радий Хабиров набирает 80,21% голосов на выборах Главы Башкирии. Всего за Радия Хабирова отдали свои голоса более 1,724 млн избирателей республики.
Вечером 8 сентября Радий Хабиров посетил Штаб общественной поддержки в Уфе. Он поблагодарил активистов за работу в период избирательной кампании и рассказал о приоритетах дальнейшего развития республики.
«Я понимаю, что лично за меня проголосовало определенное количество людей, большое количество. Я, конечно, им благодарен, потому что всегда, когда ты голосуешь, это доверие человеку. Я, как действующий Глава республики, постараюсь это доверие оправдать», – сказал Радий Хабиров. Он сообщил, что «мы готовим указ о стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан, потому что я хотел бы перед людьми конкретизировать то, чем мы будем заниматься в последующие пять лет».
В рамках традиционной акции «Рахмат» среди избирателей Башкирии разыграли более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.
Объём инвестиций в экономику Башкирии в первом полугодии 2024 года достиг 273 млрд рублей. Это на 26,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом 3 сентября на совещании правительства сообщил Радий Хабиров. По объёму инвестиций среди регионов России Башкортостан занимает 15 место.
«Результаты у нас очень неплохие, они нас радуют. Главное – не сбавлять темпы, двигаться вперёд», – отметил Радий Хабиров. По его словам, «сейчас, особенно в сложный период, удержать рост инвестиций – это настоящая хорошая профессиональная работа».
За последние пять лет инвестиции в экономику республики выросли в 1,5 раза, что вдвое выше среднероссийских показателей. А совокупный объём вложений за пятилетку, с 2019 по 2023 год, достиг 2,3 трлн рублей, сообщил Башинформ.
2 сентября в Башкирии, как и по всей стране, отметили День знаний. В этот день в республике за парты сели более 47,8 тысячи первоклассников, а всего пошли в школу 524 887 учеников. В том числе — 200 ребят из Донбасса, Белгородской и Курской областей. Всех с праздником поздравил Радий Хабиров.
«Впереди — насыщенный учебный год. Пусть он сложится самым лучшим образом, оправдает самые смелые ожидания», – пожелал он в соцсетях.
Также в этот день Радий Хабиров отвел сына в первый класс. «У меня тоже, как у папы первоклассника, появились новые заботы. Вот, выполняю поручение своего первоклашки», — написал Радий Хабиров и разместил видео с поделкой у себя в соцсетях.
В День знаний в городе Октябрьском состоялось торжественное открытие здания музыкального колледжа после капитального ремонта. Старинное здание учебного заведения находилось в ужасающем состоянии, поэтому по поручению Радия Хабирова его отремонтировали, сообщил Башинформ.
2 сентября во время рабочей поездки в Октябрьский Радий Хабиров посетил музыкальный колледж, где принял участие в торжественной линейке в честь Дня знаний и осмотрел обновлённые учебные кабинеты. Колледж является методическим центром для музыкальных школ из 10 близлежащих районов. За 55 лет его работы здесь обучили около 2 тысяч специалистов, которые стали мастерами искусства, лауреатами конкурсов и заслуженными деятелями культуры. Сейчас здесь обучаются 170 студентов.
Радий Хабиров побывал в классах, посетил буфет и библиотеку колледжа. Также ему показали отреставрированные люстру, которая является исторической ценностью, и пианино, изготовленное в 1896 году в Германии. Радий Хабиров сыграл на ксилофоне и сделал запись с пожеланиями в книге почётных гостей.
«Здесь, по сути, готовят музыкальную и художественную элиту нашей республики. За это всем преподавателям огромное спасибо и низкий поклон», – отметил он. Радий Хабиров поздравил всех с началом нового учебного года и вручил госнаграды преподавателям.
Также в Октябрьском Радий Хабиров посетил Ледовый дворец, который открыли в декабре прошлого года. В спорткомплексе работают секции по хоккею и фигурному катанию, в них занимается более 165 детей, тренируются 6 команд любительской хоккейной лиги. А рядом с Ледовым дворцом строится 50-метровый бассейн. Его планируют запустить в 2026 году. По словам Хабирова, «в результате здесь формируется хороший спортивный кластер».
«Октябрьский является крупным промышленным центром, здесь работают очень деятельные люди, которые достигают успехов. Очень хорошо развита и спортивная инфраструктура. Сегодня мы обсудили ход строительства бассейна, увидели, как сотни мальчишек занимаются хоккеем в местном ледовом дворце», – рассказал Радий Хабиров. Он отметил, что «республика помогала и будет помогать городу, вместе мы продолжим развивать наш прекрасный Башкортостан».
На минувшей неделе Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Донецкой и Луганской народных республиках. Там он встретился с добровольцами именных башкирских батальонов и мобилизованными военнослужащими из Башкирии, сообщил Башинформ.
«Передаю вам привет от земляков – жителей Башкортостана. Вы выполняете очень важные задачи, и мы, конечно, всегда переживаем за вас, – сказал бойцам Хабиров и отметил, что республика продолжит оказывать всестороннюю поддержку защитникам Родины, их родным и близким.
В ходе поездки он посетил одно из подразделений мотострелкового полка «Башкортостан», пообщался с командованием и личным составом, ознакомился с работой операторов беспилотников. По просьбе военнослужащих Радий Хабиров поручил проработать возможность организации дополнительных поставок БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы для бойцов, а также вручил отличившимся воинам госнаграды.
Радий Хабиров побывал в расположении бронегруппы батальона имени Шаймуратова. «Этот батальон не выходит из боев с первого дня его формирования. И я считаю, что он уже вписал свое имя в славную историю военных побед Башкортостана», – отметил Хабиров. Бойцы подарили ему сбитый «беспилотник» противника. В зоне СВО Радий Хабиров обсудил вопросы обеспечения БПЛА и РЭБ.
«Эта поездка имела определённый смысл. Республика начала отправлять бойцам новые летательные средства доставки вооружений, которые собирают в Башкортостане. И важно было понять, насколько они эффективны. Во время общения мы получили ряд отзывов. В целом наши изделия оценивают очень высоко», – резюмировал Радий Хабиров, отметив, что «сегодня нет ничего важнее, чем помощь нашим ребятам».
Как выяснил Башинформ, военнослужащие взвода БПЛА батальона Шаймуратова уничтожили в районе Бахмута опорные пункты ВСУ и живую силу противника дронами, изготовленными в Уфе. Беспилотники поступили во все подразделения, где служат воины из Башкортостана.
Также в ЛНР Радий Хабиров посетил соцобъекты города Красный Луч, которые отремонтировали строители из Башкортостана, встретился с медиками и работниками дорожной службы, прибывшими в помощь луганским коллегам. Радий Хабиров поблагодарил их за добросовестный труд и выразил признательность за помощь местным жителям.
На минувшей неделе в зону СВО прибыл 133-й гумконвой, сформированный по поручению Радия Хабирова. Колонна из 15 фур доставила военнослужащим 16 подразделений 22 автомобиля, мобильные бани, питьевую воду, запчасти, медикаменты и другое имущество, о которых просили бойцы. Ранее из Башкирии на Донбасс прибыл 132-й гумконвой. Караван привёз бойцам автомобили, стройматериалы, спецоборудование, личные посылки. В частности, воины из Башкирии оценили достоинства мотоциклов. Боец с позывным «Большой» отметил, что «это сейчас тут самая необходимая техника, потому что позволяет быстро заехать и выехать с линии огня».