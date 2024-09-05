Радий Хабиров вручил награды бойцам СВО

Радий Хабиров вручил военнослужащим в зоне СВО государственные награды. Глава Башкирии отметил, что они вручаются за отвагу и мужество.

«Медаль и орден генерала Шаймуратова — главные военные награды Республики Башкортостан. Вручаются они за отвагу и мужество, проявленные при охране общественного порядка, спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, за самоотверженность и героизм.



У всех жителей Башкортостана эти награды пользуются авторитетом — они заслуженные, боевые. И для меня всегда большая честь по представлению командиров вручать их бойцам.



Пройдут годы, и когда мы будем встречать на улицах уже поседевших мужчин с такой медалью или с таким орденом на груди, мы будем понимать, что перед нами настоящий воин, настоящий человек, который совершил героический поступок во имя России, республики и во имя людей», — написал Радий Хабиров в соцсетях.

Напомним, Радий Хабиров в зоне СВО встретился с бойцами, поинтересовался их службой, узнал просьбы, ознакомился с работой операторов беспилотных летательных аппаратов и побывал в расположении бронегруппы батальона имени Минигали Шаймуратова.