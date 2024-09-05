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СВОих не бросаем
5 Сентября , 11:07

Глава Башкирии обсудил в зоне СВО вопросы обеспечения беспилотниками

telegram-канал Главы РБ Радия Хабирова
Фото:telegram-канал Главы РБ Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров прибыл в зону специальной военной операции. Он встретился с военнослужащими и их командирами из республики. Радий Хабиров обсудил с офицерами помощь региона бойцам и, прежде всего, обеспечение подразделений беспилотниками и системами радиоэлектронной борьбы.

«Конечно, все наши подразделения — и добровольцы, и контрактники, и мобилизованные — нуждаются в помощи Башкортостана. Всё это время я слышу от командиров и от наших парней только слова благодарности — каждому жителю Башкортостана, каждой организации, каждому муниципалитету. Потому что для нашей республики поддержка специальной военной операции имеет первоочередное значение. Это на самом деле так.

Сегодня с командирами наших подразделений удалось обсудить меры поддержки со стороны Башкортостана, особенно в части защиты ребят от БПЛА наших врагов. Договорились усилить системы радиоэлектронной борьбы.

Важно также и то, что в Республике Башкортостан начали производить очень нужные для наших парней беспилотные летательные аппараты. Две первые крупные партии поступили в наши войска. Они уже показали на поле боя свою высокую эффективность», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.

telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
Фото:telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
Автор:Эдуард Кускарбеков
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