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5 Сентября , 08:41

Радий Хабиров приехал на СВО для встречи с бойцами из Башкирии

ТГ-канал Радия Хабирова
Фото:ТГ-канал Радия Хабирова

Радий Хабиров приехал в зону СВО повидаться с военнослужащими. В своем телеграм-канале он поддержал бойцов башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова, отметив, что для него подразделение имеет особое значение, так как это было первое добровольческое формирование из республики для участия в спецоперации.

«Этот батальон не выходит из боев с первого дня его формирования. И я считаю, что он уже вписал свое имя в славную историю военных побед Башкортостана. С уважением и благодарностью к этим простым ребятам», – написал Радий Хабиров.

Напомним, батальон был сформирован в 2022 году. Инициатива его создания принадлежит республиканским общественным организациям ветеранов военной службы. Идею собрать в одном боевом земляческом строю уроженцев Башкортостана подхватили другие ветераны, патриоты-общественники и добровольцы, которые планировали заключить контракт для прохождения службы в рамках специальной военной операции на территории Украины.

Автор:Ляйсан Закирова
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