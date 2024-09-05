Радий Хабиров приехал на СВО для встречи с бойцами из Башкирии

Радий Хабиров приехал в зону СВО повидаться с военнослужащими. В своем телеграм-канале он поддержал бойцов башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова, отметив, что для него подразделение имеет особое значение, так как это было первое добровольческое формирование из республики для участия в спецоперации.

«Этот батальон не выходит из боев с первого дня его формирования. И я считаю, что он уже вписал свое имя в славную историю военных побед Башкортостана. С уважением и благодарностью к этим простым ребятам», – написал Радий Хабиров.

Напомним, батальон был сформирован в 2022 году. Инициатива его создания принадлежит республиканским общественным организациям ветеранов военной службы. Идею собрать в одном боевом земляческом строю уроженцев Башкортостана подхватили другие ветераны, патриоты-общественники и добровольцы, которые планировали заключить контракт для прохождения службы в рамках специальной военной операции на территории Украины.