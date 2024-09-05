Радий Хабиров встретился на Донбассе с военнослужащими из Башкирии

Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Донецкой и Луганской народных республиках. Там он встретился с добровольцами именных батальонов и мобилизованными военнослужащими из Башкирии.

В частности, руководитель региона посетил расположение одного из подразделений мотострелкового полка «Башкортостан», пообщался с командованием и личным составом, ознакомился с работой операторов беспилотных летательных аппаратов.

По просьбе военнослужащих Глава республики Радий Хабиров поручил проработать возможность организации дополнительных поставок БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы для бойцов подразделения, а также вручил отличившимся солдатам и офицерам государственные награды Башкортостана.

Также руководитель региона побывал в расположении бронегруппы батальона имени Минигали Шаймуратова. Бойцы подарили Главе республики сбитый «беспилотник» противника и также попросили содействия в обеспечении подразделения БПЛА и другим оборудованием.

Далее Радий Хабиров посетил место дислокации полка, сформированного из мобилизованных военнослужащих – жителей республики. Здесь руководитель региона пообщался с командованием подразделения и личным составом батальона имени Александра Доставалова. Радий Хабиров также наградил отличившихся военнослужащих и дал поручение по дополнительным поставкам бойцам необходимой техники.

Побывал руководитель республики и в расположении первого батальона имени Салавата Юлаева. Глава региона выслушал просьбы и пожелания военнослужащих и дал соответствующие поручения.

«Эта поездка имела определённый смысл. Республика начала отправлять бойцам новые летательные средства доставки вооружений, которые собирают в Башкортостане. И важно было понять, насколько они эффективны. Во время общения мы получили ряд отзывов. В целом наши изделия оценивают очень высоко, – резюмировал Радий Хабиров. – И, разумеется, всегда спрашиваем у бойцов, нужна ли какая-то помощь их родным и близким. Ребята воюют, поэтому республика продолжит заботиться об их семьях».