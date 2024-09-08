В Башкирии назвали победителей 5-го розыгрыша акции «Рахмат-2024»

Сегодня, 8 сентября, в 14 часов организаторы акции «Рахмат» провели пятый розыгрыш призов. Его победителями стали 44 человека. За процессом следила независимая комиссия.

Первый приз — термопот попадет в руки двух жителей Туймазинского района. Разыгранные роботы-пылесосы достались победителям из Нефтекамска, Уфы, Салавата, а также Ермекеевского, Архангельского и Кигинского районов, а планшет отправится в Кумертау.

Ноутбук заберет представитель Белебеевского района, а телевизор — уфимец.

Обладателями 23 умных колонок стали жители Уфы, Кумертау, Салавата, Октябрьского, а также Белокатайского, Мечетлинского, Нуримановского, Шаранского, Бирского, Бакалинского, Баймакского, Кармаскалинского районов.

Владельцами смартфонов стали избиратели из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Стерлибашевского, Уфимского, Аургазинского и Мишкинского районов.

Забрать велосипед уже может счастливчик из Белорецкого района.

Информацию о выигрышных билетах можно найти на сайте рахмат102.рф и на страницах в соцсетях «Алга, патриот». Организаторы напоминают, QR-билеты необходимо сохранить до 30 сентября.

Напомним, сегодня, 8 сентября, стартует «Ночь призов». Победителей определят со всех районов и городов Башкирии.