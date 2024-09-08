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8 Сентября , 09:19
ВЫБОРЫ-2024

В Башкирии стартует «Ночь призов»

Сегодня, в третий день выборов Главы Башкирии, представители акции «Рахмат-2024» в Общественном пресс-центре анонсировали «Ночь призов».

– У нас прошло 4 розыгрыша: 6 сентября два розыгрыша, 7 сентября два розыгрыша. Среди призов – квадроциклы, мотоциклы, офисная, бытовая техника, телевизоры, роботы-пылесосы, умные колонки. Сегодня пройдут также два розыгрыша, первый в 14.00. Анонсируем, что вечером, в 21.00 у нас стартует «Ночь призов». Там уже будут суперпризы, которые доедут до каждого уголка нашей республики, — прокомментировала Римма Бикмурзина.

По ее словам, за два дня было определено порядка 130 победителей со всей республики. 

Специалист акции прокомментировала сообщения о DDOS-атаке на сайт:

– Мы зафиксировали многотысячные запросы с иностранных IP-адресов, 64 страны – Франция, Англия, Великобритания – было понятно, что это происки наших зарубежных недругов. Сайт при этом выдержал нагрузку, но основные силы были направлены на защиту от внешней атаки. В связи с этим были некоторые проблемы у жителей Башкортостана с регистрацией билетов. 

Римма Бикмурзина пояснила, что стоимость приза указывается в заключаемом с победителем договоре, согласно ей и рассчитывается налог.

Автор:Лейла Аралбаева
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