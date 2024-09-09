ЦИК РФ зафиксировал самую высокую явку в Башкирии

На всей территории Российской Федерации завершилось голосование избирателей. Об этом вчера вечером объявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре.

Элла Памфилова отметила, что максимальная явка избирателей по состоянию на 18 часов по местному времени отмечена на выборах высших должностных лиц в Башкортостане. Явка в республике составила более 69%.

Также люди активно шли голосовать в Кемеровской области — более 63%, на выборах депутатов законодательных собраний в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках по 65%, на муниципальных выборах в Биробиджане — 55% и Владикавказе — почти 52%.

Напомним, действующий руководитель Башкирии Радий Хабиров набрал 80,21% голосов на выборах Главы республики. За Радия Хабирова проголосовали более 1,724 млн избирателей республики, следует из предварительных данных ЦИК России по результатам подсчетов 100% бюллетеней на 6 часов 25 минут 9 сентября 2024 года.

Элла Памфилова обратилась к коллегам в регионах с просьбой не торопиться, спокойно перепроверить все данные и только затем подписывать протокол.

«Изучите все жалобы и обращения, проверьте информацию по возможным нарушениям. Если необходимо — опечатывайте ящики или отменяйте результаты голосования по отдельным участкам. И только потом с чистой совестью и чистой душой проводите итоговые заседания», — сказала она.