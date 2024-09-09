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9 Сентября , 08:54
ВЫБОРЫ-2024

Радий Хабиров победил на выборах в Башкирии

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Действующий руководитель региона Радий Хабиров набирает 80,21% голосов на выборах Главы Башкирии. Всего за Радия Хабирова отдали свои голоса более 1,724 млн избирателей республики, следует из предварительных данных ЦИК России по результатам подсчетов 100% бюллетеней на 6 часов 25 минут 9 сентября 2024 года. 

Что касается других кандидатов на пост Главы Башкортостана, Артур Шайнуров («КПРФ») набирает 6,95% голосов, Иван Сухарев («ЛДПР») — 4,98%, Владимир Нагорный («Справедливая Россия») — 4,26%, Ильшат Тимерьянов («Новые люди») — 2,60%.

Как информировал «Башинформ», по данным информационного центра ЦИК Башкирии, на 18 часов 8 сентября проголосовали 69,18 процента от числа включенных в списки избирателей — более 2,059 млн человек.

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