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8 Сентября , 20:04
ВЫБОРЫ-2024

Явка избирателей в Башкирии достигла 69,18%

По данным информационного центра ЦИК Башкирии, на 18 часов 8 сентября проголосовали 69,18 процента от числа включенных в списки избирателей — более 2,059 млн человек.

На экстерриториальном участке в Москве по состоянию на 16.00 мск проголосовали более 300 избирателей. Голосование на этом участке еще продолжается, голосование там продлится до 20.00 мск, отметил зампредседателя ЦИК региона Марат Гадилов.

Наибольшая активность избирателей зафиксирована в Бакалинском, Салаватском и Федоровском районах, а также в Стерлитамаке, Агидели и Кумертау.

«Это предварительные данные. Сейчас начинается подсчет голосов», — добавил Марат Гадилов.

Как сообщал Башинформ, всего в регионе с 6 по 8 сентября 2024 года проводилось 218 избирательных кампаний. Это выборы Главы Башкортостана, дополнительные выборы депутата Государственного Собрания — Курултая республики и 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

В эти дни жители региона могли проголосовать на одном из 3 302 избирательных участков.

Автор:Галина Бахшиева
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