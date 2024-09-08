За три дня в СМИ Башкирии опубликованы около 8500 материалов о выборах

За неполные три дня, с 6 по 8 сентября, в СМИ Башкирии размещены порядка 8500 различных материалов о ходе выборов в республике. Из них на сайте информационного агентства «Башинформ» - 118 материалов, многие из которых набрали много просмотров и попали в топ Яндекса, отметили в Общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана-2024».

Напомним, всего в регионе с 6 по 8 сентября 2024 года проходят 218 избирательных кампаний. Это выборы Главы Башкортостана, дополнительные выборы депутата Государственного Собрания — Курултая республики и 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

В эти дни жители региона смогут проголосовать на одном из 3 302 избирательных участков.