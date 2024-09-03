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3 Сентября , 14:33

В Башкирии рост инвестиций составил 26,6%

glavarb.ru
Фото:glavarb.ru

Объём инвестиций в экономику Башкирии в январе-июне 2024 года достиг 273 млрд рублей. Об этом 3 сентября на еженедельном оперативном совещании сообщил Глава республики Радий Хабиров.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост вложений в основной капитал составил 26,6%. Башкортостан по объёму инвестиций занимает 15 место среди регионов России.

Руководитель региона подчеркнул, что в современных условиях важно сохранять положительную динамику инвестиционных показателей.

– Результаты у нас очень неплохие, они нас радуют. Главное – не сбавлять темпы, двигаться вперёд, – сказал Радий Хабиров. – Мы себе поставили амбициозные цели. Сейчас, особенно в сложный период, удержать рост инвестиций – это настоящая хорошая профессиональная работа.

Напомним, за последние пять лет инвестиции в экономику республики выросли в 1,5 раза, что вдвое выше среднероссийских показателей. А совокупный объём вложений за пятилетку, с 2019 по 2023 год, достиг 2,3 трлн рублей.

Автор:Элина Ахметова
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