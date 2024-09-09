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9 Сентября , 01:19
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Радий Хабиров поделился планами развития Башкирии

Азат Мухамедьянов
Фото:Азат Мухамедьянов

Радий Хабиров в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» по итогам встречи со своим штабом общественной поддержки обозначил главные направления развития Башкирии на ближайшую пятилетку.

«Мы готовим указ о стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан, потому что я хотел бы перед людьми конкретизировать то, чем мы будем заниматься в последующие пять лет. Так всегда проще: во-первых, ты оценил что-то, и ты должен это выполнить. Но при этом мы понимаем, что одной из главных особенностей этой пятилетки будет довольно высокая неопределенность. Не неопределенность внутри, неопределенность экономическая, потому что конъюнктура мировая чрезвычайно сложная, внешнеэкономическая структура отношений сложная. А говорить, что мы от этого не зависим, неграмотно и безответственно. Поэтому наша задача в этих сложных условиях неопределенности и очень жесткого санкционного давления — обеспечить развитие экономики. Не сбавлять те пути, те темпы, которые мы обеспечили. Соответственно, на основе развитой экономики обеспечить и определенное социальное благополучие людей. А это все вместе — и детские садики, и больницы, и здравоохранение, и дороги, и комфортная городская среда. Надеюсь, мы будем работать, но, подчеркиваю, я постараюсь конкретизировать все, что мы будем делать в следующие пять лет», — сказал Хабиров.
Автор:Азат Гиззатуллин
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