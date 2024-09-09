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9 Сентября , 01:11
ВЫБОРЫ-2024

Радий Хабиров объяснил высокую явку на выборах Главы Башкирии

Азат Мухамедьянов
Фото:Азат Мухамедьянов

Радий Хабиров в финальный день трехдневного голосования на выборах Главы Башкирии 8 сентября провел встречу со своим штабом общественной поддержки. По его словам, этот период был непростым для организаторов —  участковых и территориальных комиссий.

«Большая нагрузка на них легла, на управленческие структуры, на наших силовиков, потому что им пришлось довольно активно обеспечивать безопасность. Поэтому подчеркну, что нам было очень важно провести избирательный процесс комфортным для людей. И мы видим, что это у нас получилось. У нас явка составила более 70%. И это не какой-то удивительный, особый результат, это сложившаяся избирательная культура в нашей республике. Люди голосуют много, люди приходят. Мы видели, как проходят целые праздники в наших населенных пунктах, в УИКах. Идет подсчет голосов, но мы достаточно твердо и уверенно себя чувствуем, безусловно. При этом я хочу сказать, что в выборах Главы республики приняли участие все парламентские партии Российской Федерации, что немаловажно. В выборах муниципальных образований участвовали более 12 политических партий, включая и те, которые еще только на пути своего политического становления. Поэтому я считаю, что, насколько возможно, в этих условиях определенная конкурентность должна быть, и, мне кажется, она представлена», — сказал Хабиров.

Также он прокомментировал предварительные итоги голосования.

«Я понимаю, что лично за меня проголосовало определенное количество людей, большое количество. Я, конечно, им благодарен, потому что всегда, когда ты голосуешь, это доверие человеку. Я, как действующий Глава республики, постараюсь это доверие оправдать. Я очень дорожу мнением жителей, я очень дорожу своим именем, я очень дорожу тем, чтобы мои обещания выполнялись, и я честно выходил перед людьми», — подчеркнул Хабиров.
Автор:Азат Гиззатуллин
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