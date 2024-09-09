Радий Хабиров объяснил высокую явку на выборах Главы Башкирии

Радий Хабиров в финальный день трехдневного голосования на выборах Главы Башкирии 8 сентября провел встречу со своим штабом общественной поддержки. По его словам, этот период был непростым для организаторов — участковых и территориальных комиссий.

«Большая нагрузка на них легла, на управленческие структуры, на наших силовиков, потому что им пришлось довольно активно обеспечивать безопасность. Поэтому подчеркну, что нам было очень важно провести избирательный процесс комфортным для людей. И мы видим, что это у нас получилось. У нас явка составила более 70%. И это не какой-то удивительный, особый результат, это сложившаяся избирательная культура в нашей республике. Люди голосуют много, люди приходят. Мы видели, как проходят целые праздники в наших населенных пунктах, в УИКах. Идет подсчет голосов, но мы достаточно твердо и уверенно себя чувствуем, безусловно. При этом я хочу сказать, что в выборах Главы республики приняли участие все парламентские партии Российской Федерации, что немаловажно. В выборах муниципальных образований участвовали более 12 политических партий, включая и те, которые еще только на пути своего политического становления. Поэтому я считаю, что, насколько возможно, в этих условиях определенная конкурентность должна быть, и, мне кажется, она представлена», — сказал Хабиров.