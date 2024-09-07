Участники СВО активно голосуют за Главу Башкирии

Участники специальной военной операции из Башкирии, приехавшие домой в краткосрочный отпуск и в отпуск по ранению, принимают активное участие в голосовании на выборах Главы республики.

Так, в Краснокамском районе на избирательном участке №2368 свой гражданский долг исполнил боец СВО, который находится дома по ранению. На выборы мужчина пришел вместе с мамой.

«Их поддержка и активная гражданская позиция вдохновляет нас всех!», - отметили члены УИКа.