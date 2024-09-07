Участники СВО активно голосуют за Главу Башкирии

Участники специальной военной операции из Башкирии, приехавшие домой в краткосрочный отпуск и в отпуск по ранению, принимают активное участие в голосовании на выборах Главы республики.
Так, в Краснокамском районе на избирательном участке №2368 свой гражданский долг исполнил боец СВО, который находится дома по ранению. На выборы мужчина пришел вместе с мамой.
«Их поддержка и активная гражданская позиция вдохновляет нас всех!», - отметили члены УИКа.
Вместе со своей семьей не забыл заглянуть на избирательный участок №2469 в Кушнаренковском районе военнослужащий, который приехал домой в отпуск. Раз уж отдых совпал с выборами Главы Башкирии, решил исполнить свой гражданский долг, сообщила «Башинформу» член УИКа Тансылу Мустафина.
В Аургазинском районе участник специальной военной операции Владислав Александров принял участие в голосовании вместе со своей супругой Людмилой в родной деревне Юламаново.
Ранее «Башинформ» писал о том, что на избирательном участке в селе Ермолаево для голосующих организовали мастер-класс по плетению маскировочных сетей, а в Бураевском районе организовали акцию «Мы вместе» по сбору гуманитарной помощи.