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7 Сентября , 13:21

В Башкирии на избирательном участке плетут маскировочную сеть

предоставлено администрацией школы №2 села Ермолаево
Фото:предоставлено администрацией школы №2 села Ермолаево

На избирательном участке на базе школы №2 села Ермолаево в Куюргазинском районе для голосующих проводят мастер-класс по плетению маскировочной сети. Обучает всех желающих советник директора по воспитанию Алена Сафонова, сообщили «Башинформу» в администрации образовательного учреждения. Ермолаевцы охотно вплетали ленты, отдавая частичку своей души.

«Многие интересуются, спрашивают: "Что это такое?", не зная ничего о маскировочных сетях. Думаем, будет здорово, если после выборов не только ученики и учителя будут принимать участие в изготовлении сетей. Но и неравнодушные родители, бабушки, дедушки в свободное от дел время смогут приходить и привязывать лоскуток, вкладывая в это особый смысл – возможность спасти чью-то жизнь, спрятать и укрыть от врага бойца, чтобы он вернулся домой живым», – уверены организаторы.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Зилаирском районе на избирательный участок пришла супружеская пара, отметившая золотую свадьбу.

Автор:Ляйсан Закирова
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