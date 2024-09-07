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СВОих не бросаем
7 Сентября , 08:54
ВЫБОРЫ-2024

В Башкирии избиратели помогают бойцам СВО

Алсу Тухбатуллина
Фото:Алсу Тухбатуллина

На избирательном участке №1618 в деревне Тангатарово Бураевского района в дни голосования проходит акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО. Здесь голосуют жители сразу шести деревень. Они не только решают будущее республики, но и посильно поддерживают военнослужащих: приносят теплые носки, продукты с долгим сроком хранения, средства гигиены.

«Хотим, чтобы защитникам было тепло не от вещей, которые мы передаем, но от той частички души, которую мы вкладываем», – говорят местные жители.

Акция «Мы вместе» пройдёт все три дня голосования, до 8 сентября включительно. Ее суть состоит не только в том, чтобы оказать материальную помощь, не менее важно поддержать боевой дух солдат, ведь всегда будет приятно знать, что о тебе помнят твои земляки и родные люди, сообщила «Башинформу» глава Тангатаровского сельсовета Алсу Тухбатуллина.

«Российские военные, в том числе наши земляки – отважные воины, выполняющие задачи в зоне СВО, нуждаются в максимальной поддержке. Сбор гуманитарной помощи – это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь им», – уверена она.

Напомним, сегодня в Башкирии идет второй день голосования. Традиционно избирательные участки будут открыты до 20.00. В первый день явка составила почти 30%, сообщал ЦИК республики.

Автор:Ляйсан Закирова
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