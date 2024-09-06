В Башкирии в первый день голосования явка составила почти 30 процентов

В первый день голосования на своих избирательных участках проголосовали почти 30 процентов от общего числа избирателей Башкирии. Об этом в общественном пресс-центре заявил замруководителя ЦИК РБ Марат Гадилов.
Он отметил, что первый день прошел без нарушений, в спокойной обстановке.
«Первый день голосования прошел в спокойном режиме. Все избирательные участки приняли всех избирателей, желавших проголосовать. В списки избирателей было включено 2 млн 970 тысяч с небольшим избирателей, из них проголосовало 873 тысячи 373 избирателя, что составляет 29,41 процента от общего числа избирателей», — рассказал Марат Гадилов.
Традиционны были озвучены «передовики». В тройке лидеров — Балтачевский район, в котором проголосовало 47,23 процента, Салаватский район с явкой 46,15 процента и Зианчуринский район с явкой 45,95 процента избирателей.
Среди городов-лидеров — Күмертау с явкой 32,27 процента, Нефтекамск — с явкой 30,41 процента и Агидель с явкой чуть меньше 30 процентов избирателей.
Также есть данные, что на 18 часов проголосовали около 90 человек из числа жителей республики, живущих или находящихся в Москве, в том числе студентов. Вечером народ продолжает подходить на участок голосования активнее, так что число это пока приблизительное, отметил спикер.
Напомним, все участки завтра и послезавтра будут работать с 8.00 до 20.00 по уфимскому времени.
В официальный список кандидатов на пост руководителя региона вошли Радий Хабиров (от «Единой России»), Иван Сухарев («ЛДПР»), Владимир Нагорный («Справедливая Россия»), Артур Шайнуров («КПРФ») и Ильшат Тимерьянов («Новые люди»).
Традиционно в период избирательной кампании работает телефон горячей линии: 8-800-347-54-54.
Кроме того, среди избирателей Башкирии разыгрывают более 330 ценных призов в рамках традиционной акции «Рахмат».