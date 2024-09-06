В Башкирии в первый день голосования явка составила почти 30 процентов

В первый день голосования на своих избирательных участках проголосовали почти 30 процентов от общего числа избирателей Башкирии. Об этом в общественном пресс-центре заявил замруководителя ЦИК РБ Марат Гадилов.

Он отметил, что первый день прошел без нарушений, в спокойной обстановке.

«Первый день голосования прошел в спокойном режиме. Все избирательные участки приняли всех избирателей, желавших проголосовать. В списки избирателей было включено 2 млн 970 тысяч с небольшим избирателей, из них проголосовало 873 тысячи 373 избирателя, что составляет 29,41 процента от общего числа избирателей», — рассказал Марат Гадилов.

Традиционны были озвучены «передовики». В тройке лидеров — Балтачевский район, в котором проголосовало 47,23 процента, Салаватский район с явкой 46,15 процента и Зианчуринский район с явкой 45,95 процента избирателей.

Среди городов-лидеров — Күмертау с явкой 32,27 процента, Нефтекамск — с явкой 30,41 процента и Агидель с явкой чуть меньше 30 процентов избирателей.

Также есть данные, что на 18 часов проголосовали около 90 человек из числа жителей республики, живущих или находящихся в Москве, в том числе студентов. Вечером народ продолжает подходить на участок голосования активнее, так что число это пока приблизительное, отметил спикер.