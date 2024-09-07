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7 Сентября , 08:00
ВЫБОРЫ-2024

Стартовал второй день голосования на выборах Главы Башкирии

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Сегодня, 7 сентября, в республике стартовал второй день голосования на выборах Главы Башкирии. Ровно в 8.00 в регионе открылись 3302 избирательных участка. Как ранее писал «Башинформ», проголосовать можно даже в полпредстве Республики Башкортостан в Москве.

По данным ЦИК Башкирии, в первый день голосования явка избирателей составила почти 30%. Своими голосами кандидатов поддержали 873,3 тысячи человек. Нарушений не зафиксировано, все УИКи отработали в штатном режиме. Также ранее «Башинформ» писал о том, что жители деревни Башкортостан показали 100% явку.

Напомним, все участки и сегодня, и завтра будут работать до 20.00 по уфимскому времени.

В период избирательной кампании работает телефон горячей линии: 8-800-347-54-54.

Кроме того, среди избирателей Башкирии разыгрывают более 330 ценных призов в рамках традиционной акции «Рахмат». Уже есть первые победители.

Как в Башкирии прошел первый день голосования – читайте в лонгриде нашего информационного агентства.

Автор:Ляйсан Закирова
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