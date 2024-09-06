В Башкирии при регистрации в акции «Рахмат» рекомендуют отключать VPN

Регистрируясь на сайте рахмат102.рф, желательно отключить VPN, рекомендуют избирателям организаторы республиканской акции. Это позволит быстро и без каких-либо проблем зарегистрировать свой QR-билет на сайте и принять участие в розыгрышах ценных призов.

Как сообщал ранее Башинформ, среди избирателей Башкирии разыграют на этот раз более 330 ценных призов. QR-билеты и браслеты, дающие право на скидку у партнеров проекта «Рахмат-2024», голосующим вручаются волонтерами непосредственно на избирательных участках. Каждому члену семьи, включая детей, они выдают QR-билет с уникальным кодом из восьми символов, который нужно будет зарегистрировать на сайте рахмат102.рф.

«Билет просьба не выбрасывать до 30 сентября, поскольку в случае выигрыша потребуется оригинал», — отметила представитель оргкомитета акции «Рахмат-2024» Римма Бикмурзина.

Время розыгрышей: 6 сентября — в 14 и 20 часов; 7 сентября — в 14 и 20 часов; 8 сентября — в 14 часов. В воскресенье, 8 сентября, впервые пройдет «Ночь призов», где разыграют около 130 различных призов.

«В общей сложности у нас пройдет шесть розыгрышей. Самый главный итоговый розыгрыш состоится 13 сентября в эфире утренней программы „Салям“ на БСТ, — рассказала ранее на пресс-конференции в „Башинформе“ представитель оргкомитета республиканской акции „Рахмат-2024“ Регина Кадырова. — В этот день определятся обладатели однокомнатных квартир в Уфе, автомобилей, квадроциклов, семейных путевок в Сочи. Общий призовой фонд у нас более 300 призов. Среди них — мотоциклы, велосипеды, электросамокаты, телевизоры, ноутбуки, смартфоны, планшеты, кофемашины, роботы-пылесосы — словом, все то, что необходимо каждой семье».

Результаты каждого розыгрыша будут опубликованы на сайте рахмат102.рф. После объявления победителей волонтеры проекта свяжутся с ними по телефону, указанному при регистрации билета. Важно: организаторы не просят никаких проверочных кодов и денег за выигрыш.

Напомним, сегодня утром в Башкирии открылись избирательные участки. Голосование продлится до 8 сентября включительно.

Всего в регионе проходят 218 избирательных кампаний. Это выборы Главы Башкортостана, дополнительные выборы депутата Государственного Собрания – Курултая республики и 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. В эти дни жители региона смогут проголосовать на одном из 3302 избирательных участков.