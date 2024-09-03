Среди избирателей Башкирии разыграют квартиры и другие ценные призы в рамках республиканской акции «Рахмат-2024», сообщили на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

Как рассказали организаторы, в отличие от весенней акции, будут разыграны не одна, а сразу несколько квартир в Уфе. Все квартиры — однокомнатные. Их предоставит обладателям счастливых QR-билетов генеральный партнер «Рахмат-2024» Инвестиционно-строительный комитет Уфы.

«Количество квартир оставим пока в тайне. Пусть будет интрига», — добавил генеральный директор АО «СЗ ИСК Уфы» Марат Васимов.

Ранее Башинформ со ссылкой на председателя ЦИК Башкирии Азата Галимханова сообщил о том, что избирательная система республики готова к проведению голосования 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Участковые комиссии обеспечены всем необходимым для работы, члены комиссий проходят последние инструктажи.