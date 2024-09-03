Башкирия к выборам готова – глава ЦИК РБ

Избирательная система республики готова к проведению голосования 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Участковые комиссии обеспечены всем необходимым для работы, члены комиссий проходят последние инструктажи. Об этом на оперативном совещании правительства РБ заявил председатель ЦИК Башкирии Азат Галимханов.

«В регионе проходят 218 избирательных кампаний (выборы Главы Республики Башкортостан, дополнительные выборы депутата Госсобрания ­– Курултая и 216 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления), — напомнил Азат Галимханов. — Подготовку выборов обеспечивают ЦИК республики, 69 территориальных избирательных комиссий, 3302 участковых избирательных комиссии. Одна комиссия образована в Москве. Выборы проводят порядка 28 тысяч членов избирательных комиссий, представленных разными политическими партиями, органами местного самоуправления, собраниями избирателей».

На выборах Главы республики зарегистрировано и участвуют пять кандидатов от всех парламентских партий, на дополнительных выборах депутата Госсобрания борьбу за мандат ведут три кандидата. На выборах муниципального уровня в избирательных кампаниях участвуют 4435 кандидатов.

На выборах всех уровней зарегистрированы кандидаты 10 политических партий. Во всех избирательных кампаниях смогут проголосовать почти 3 млн человек.

Как сообщил глава Центризбиркома Башкирии, на сегодняшний день завершился процесс изготовления и передачи в территориальные комиссии республики избирательных бюллетеней по выборам Главы РБ, другим выборам. Завтра, 4 сентября, избирательные бюллетени поступят во все участковые избирательные комиссии региона.

Все участковые избирательные комиссии обеспечены в полном объеме технологическим оборудованием, программным обеспечением, необходимой полиграфической и канцелярской продукцией, заключил Азат Галимханов.

«Мы все здесь, вся управленческая команда готова, — подчеркнул руководитель региона Радий Хабиров. — Главы муниципалитетов знают свои задачи, чтобы, как я говорил, территории вокруг УИКов почищены были».

Он сообщил, что выборы планируется провести в спокойной, праздничной атмосфере, с проведением ярмарок и розыгрышей призов.

«Поэтому предлагаю всем организованно отработать. Азат Булатович, пожалуйста, обеспечьте независимую, спокойную деятельность УИКов, — обратился Радий Хабиров к председателю ЦИК Башкирии. — Вам удачи во всем».