Избирателей Башкирии ждут более 330 ценных призов

Среди избирателей Башкирии разыграют более 330 ценных призов, сообщили на пресс-конференции в «Башинформе» организаторы республиканской акции «Рахмат-2024».

«В рамках традиционной республиканской акции „Рахмат-2024“ все жители нашей республики, пришедшие на избирательные участки, смогут получить QR-билеты для участия в розыгрыше ценных призов, а также браслеты „Рахмат“, дающие право на выгодные предложения и скидки у партнеров проекта», — рассказал журналистам представитель оргкомитета акции «Рахмат-2024» Ринат Хабиров.

QR-билеты и браслеты избирателям вручаются волонтерами непосредственно на избирательных участках. Каждому члену семьи, включая детей, будет выдан QR-билет с уникальным кодом из восьми символов, который нужно будет зарегистрировать на сайте рахмат102.рф.

«Билет просьба не выбрасывать до 30 сентября, поскольку в случае выигрыша потребуется оригинал», — отметила представитель оргкомитета акции «Рахмат-2024» Римма Бикмурзина.

Время розыгрышей: 6 сентября — в 14 и 20 часов; 7 сентября — в 14 и 20 часов; 8 сентября — в 14 часов. В воскресенье, 8 сентября, впервые пройдет «Ночь призов», где разыграют около 130 различных призов.

«В общей сложности у нас пройдет шесть розыгрышей. Самый главный итоговый розыгрыш состоится 13 сентября в эфире утренней программы „Салям“ на БСТ, — рассказала представитель оргкомитета республиканской акции „Рахмат-2024“ Регина Кадырова. — В этот день определятся обладатели однокомнатных квартир в Уфе, автомобилей, квадроциклов, семейных путевок в Сочи. Общий призовой фонд у нас более 300 призов. Среди них — мотоциклы, велосипеды, электросамокаты, телевизоры, ноутбуки, смартфоны, планшеты, кофемашины, роботы-пылесосы — словом, все то, что необходимо каждой семье».

Результаты каждого розыгрыша будут опубликованы на сайте рахмат102.рф. После объявления победителей волонтеры проекта свяжутся с ними по телефону, указанному при регистрации билета. Важно: организаторы не просят никаких проверочных кодов и денег за выигрыш.

«Мы на первое место поставили честность. В каждом нашем розыгрыше участвуют эксперты, они все видят. Рандомайзер путем случайной выборки выбирает обладателя ценного приза. Отмечу также, что мы – акция, мы не лотерея. Мы деньгами вместо призов не даем. Мы не обладатели денег, мы – обладатели призов», – подытожил Ринат Хабиров.

Ранее Башинформ со ссылкой на председателя ЦИК Башкирии Азата Галимханова сообщил о том, что избирательная система республики готова к проведению голосования 6, 7 и 8 сентября 2024 года.