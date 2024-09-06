В Башкортостане явка составила 100%

Жители деревни Башкортостан Аскинского района уже к девяти часам утра показали 100% явку на выборах Главы республики. Они организованно на автобусе выехали в село Старые Казанчи, где находится их избирательный участок. Старожилы предложили, раз уж выбирают Главу республики, нужно ехать в своей национальной одежде — кыр-таныпского рода.

«Все с радостью согласились. За нами приехал автобус, и мы как на праздник дружно поехали на избирательный участок, который находится в селе Старые Казанчи, и отдали свои голоса», – рассказала «Аскинской нови» староста деревни Гульназ Суфиянова.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в первые часы работы на избирательных участках нарушений не выявлено.