Первые часы работы избирательные участки в Башкирии отработали без нарушений

На всех избирательных участках Башкирии все три дня голосования будут работать общественные наблюдатели от Общественной палаты РБ. За первые два часа они направили в штаб более двух тысяч сообщений о ходе выборов, нарушений не выявлено. Об этом журналистам в общественном пресс-центре «Выборы Главы Республики Башкортостан – 2024» сообщила руководитель общественного штаба наблюдателей Лида Исаргакова.

«На данный момент нарушений не зафиксировано. Все избирательные участки открылись своевременно. Гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан прозвучали. Все избирательные участки работают в штатном режиме», – отметила она.

Также Лида Исаргакова отметила, что в Башкирии общественные наблюдатели проходят серьезную подготовку. Они изучают в том числе основы избирательного законодательства, поэтому могут проконсультировать, если произошла спорная ситуация.

Напомним, выборы в Башкирии будут трехдневными – с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.