Как в Башкирии прошел первый день голосования

В Туймазах на избирательный участок пришли сестры-близнецы Зита и Гита Маризоевы. Девушки рассказали, что имена им дала бабушка - поклонница индийских фильмов.
«Мы друг с другом – неразлучны, прямо как Зита и Гита из одноименного фильма. У нас одинаковые интересы, взгляды на жизнь. Мы даже одеваемся одинаково. У нас – многодетная семья, кроме нас, в ней есть еще четверо детей. В прошлом году мы, к сожалению, не участвовали в голосовании. Так что сегодня у нас дебют, – рассказали близнецы «Туймазинскому вестнику»
. – Пришли на избирательный участок в свой день рождения - получился отличный подарок. Столько внимания нам!»
Зита и Гита учатся на четвертом курсе Туймазинского медицинского колледжа. После его окончания они планируют получить высшее медицинское образование.