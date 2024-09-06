Как в Башкирии прошел первый день голосования

Люди получили кофемашину, мультиварку, термопот, роботы-пылесосы, сертификаты в магазины, ноутбуки, велосипеды и квадроциклы и много других призов.

Анастасия Патрикеева из Уфы выиграла ноутбук по итогам первого этапа розыгрыша призов акции «Рахмат-2024».

«Со мной в первый раз такое. Совместила приятное с полезным. Полезное – что проголосовали, а приятное – это выигрыш. У меня двое детей, у одного есть компьютер, у другого нет. Пригодится. Верить надо всегда. Я рано утром проголосовала, зарегистрировалась. И вот теперь такая приятная неожиданность», – отметила победительница.

Семья Мавриных из Уфы стала победителем первого этапа розыгрыша призов акции «Рахмат-2024». Они получили в подарок телевизор.

«Мы не поверили, даже когда нам позвонили и пригласили на вручение. И вот только сейчас, когда я притронулась к этому телевизору, поняла, что выиграла», - отметила супруга Эльвира.

Розыгрыши будут проходить и в субботу, и в воскресенье. Всего разыграют более 300 призов, в том числе три квартиры, машину и многие другие очень ценные призы.



