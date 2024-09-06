В рамках акции «Рахмат-2024» уфимец стал обладателем смартфона

Обладатель нового смартфона – Артем Родичкин из Уфы. Он стал победителем первого этапа розыгрыша призов акции «Рахмат-2024».

«Для меня удача, что-то невероятное. Хочу сказать, чтобы все верили в нее, и тогда все получится. Этот выигрыш стал доказательством, что всё возможно. Благодарю маму и судьбу. Всем рахмат!» – сказал Артем.

Напомним, в Башкирии традиционная акция «Рахмат-2024» пользуется большой популярностью. QR-билеты и браслеты, дающие право на скидку у партнеров проекта «Рахмат-2024», голосующим вручают волонтеры непосредственно на избирательных участках.

Ранее «Башинформ» сообщал, что семья Мавриных из Уфы победила в первом этапе акции «Рахмат-2024».