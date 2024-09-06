Уфимка выиграла ноутбук по акции «Рахмат-2024»

Анастасия Патрикеева из Уфы выиграла ноутбук по итогам первого этапа розыгрыша призов акции «Рахмат-2024».

«Со мной в первый раз такое. Совместила приятное с полезным. Полезное — что проголосовали, а приятное — это выигрыш. У меня двое детей, у одного есть компьютер, у другого нет. Пригодится. Верить надо всегда. Я рано утром проголосовала, зарегистрировалась. И вот теперь такая приятная неожиданность», — отметила победительница.

Напомним, в Башкирии традиционная акция «Рахмат-2024» пользуется большой популярностью. QR-билеты и браслеты, дающие право на скидку у партнеров проекта «Рахмат-2024», голосующим вручаются волонтерами непосредственно на избирательных участках.

Ранее «Башинформ» сообщал, что семья Мавриных из Уфы победила в первом этапе акции «Рахмат-2024».