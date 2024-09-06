Семья из Уфы победила в первом этапе акции «Рахмат-2024»

Семья Мавриных из Уфы стала победителем первого этапа розыгрыша призов акции «Рахмат-2024». Они получили в подарок телевизор.

Победители очень рады своему успеху и благодарны организаторам акции за такой замечательный приз.

«Мы не поверили, даже когда нам позвонили и пригласили на вручение. И вот только сейчас, когда я притронулась к этому телевизору, поняла, что выиграла», — отметила Эльвира.

Напомним, в Башкирии традиционная акция «Рахмат-2024» пользуется большой популярностью. QR-билеты и браслеты, дающие право на скидку у партнеров проекта «Рахмат-2024», голосующим вручаются волонтерами непосредственно на избирательных участках.

К этому часу в республике определились первые 30 победителей. Результаты розыгрыша опубликованы на сайте акции, а также в соцсетях.