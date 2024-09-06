Проголосовать на выборах Главы Башкирии можно даже в Москве

В Башкирии для голосования на выборах Главы республики работают 3032 избирательных участка. Также поддержать одного из кандидатов на пост руководителя региона можно и в Москве. Там в полпредстве Башкортостана при Президенте России также три дня будет работать избирательный участок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Радий Хабиров.

«Сегодня в Башкортостане стартует трехдневное голосование на выборах разного уровня. Это большое, ответственное мероприятие, к которому мы долго готовились. Наша задача – обеспечить жителям республики возможность спокойно, в комфорте и безопасности сделать свой выбор», – отметил он.

Напомним, выборы в Башкирии будут трехдневными – с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.