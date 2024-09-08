В Башкирии не зафиксировано нарушений избирательного законодательства

Исходя из обращений, поступивших в Центризбирком Башкирии, можно констатировать, что явных нарушений избирательного законодательства в регионе не зафиксировано. Об этом заявил зампредседателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов.

Как он отметил на брифинге ЦИК РБ, не все участники избирательного процесса знают, понимают и правильно читают избирательное законодательство.

«Коллегам, к сожалению, не хватает правовой культуры», — сказал Гадилов.

Всего до Единого дня голосования в ЦИК региона поступило 118 обращений. 6 сентября - шесть обращений, 7 сентября - 22, сегодня - четыре обращения. Подавляющее большинство обращений касались разъяснения порядка голосования.

Напомним, по данным информационного центра ЦИК Башкирии, на 18 часов 8 сентября проголосовали 69,18 процента от числа включенных в списки избирателей — более 2,059 млн человек.