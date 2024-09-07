Религиозные лидеры Башкирии сделали свой выбор

Религиозные лидеры республики проголосовали на выборах Главы Башкирии. Так, верховный муфтий и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин пришел на участок по месту жительства в селе Зубово Уфимского района. Он считает, что участие в выборах — не только гражданский, но и священный долг каждого.
«Выбор человеку дан и богом, и гарантирован Конституцией Отчизны России. Мы голосуем за законный порядок, за мир и стабильность», – отметил в беседе с журналистом телеканала «БСТ» Талгат Таджуддин.
А митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон, делая свой выбор, отметил, что именно волеизъявление показывает зрелость человека.
«Церковь отделена от государства, но не от людей. Мы, как жители нашей огромной и любимой страны, должны быть в эти дни на избирательном участке страны и отдать свой голос за того кандидата, которого они хотят видеть в руководителях нашей республики», – отметил он.
Председатель духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин тоже пришел на свой избирательный участок №238 в Уфе. Священнослужитель заявил, что в исламе всячески приветствуется активная жизненная позиция человека.
«В исламе всячески приветствуется активная жизненная позиция человека. Люди должны быть социально активны, оосбенно когда речь идет про общественные и политические дела. Мы как верующие люди обязаны этим шансом воспользоваться», - сказал он.
А на участке №109 проголосовал главный раввин республики Дан Кричевский. Он призвал всех прийти в эти дни и сделать свой выбор.
Сегодня хорошее настроение, хорошая погода, призываю всех прийти на выборы и проголосовать за то, чтобы было не только как раньше, но и лучше, - говорит он.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Бураевском районе избиратели организовали акцию «Мы вместе» по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО.