Религиозные лидеры Башкирии сделали свой выбор

Религиозные лидеры республики проголосовали на выборах Главы Башкирии. Так, верховный муфтий и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин пришел на участок по месту жительства в селе Зубово Уфимского района. Он считает, что участие в выборах — не только гражданский, но и священный долг каждого.

«Выбор человеку дан и богом, и гарантирован Конституцией Отчизны России. Мы голосуем за законный порядок, за мир и стабильность», – отметил в беседе с журналистом телеканала «БСТ» Талгат Таджуддин.

А митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон, делая свой выбор, отметил, что именно волеизъявление показывает зрелость человека.

«Церковь отделена от государства, но не от людей. Мы, как жители нашей огромной и любимой страны, должны быть в эти дни на избирательном участке страны и отдать свой голос за того кандидата, которого они хотят видеть в руководителях нашей республики», – отметил он.