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7 Сентября , 09:42
ВЫБОРЫ-2024

Религиозные лидеры Башкирии сделали свой выбор

скриншот трансляции телеканала БСТ
Фото:скриншот трансляции телеканала БСТ

Религиозные лидеры республики проголосовали на выборах Главы Башкирии. Так, верховный муфтий и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин пришел на участок по месту жительства в селе Зубово Уфимского района. Он считает, что участие в выборах — не только гражданский, но и священный долг каждого.

«Выбор человеку дан и богом, и гарантирован Конституцией Отчизны России. Мы голосуем за законный порядок, за мир и стабильность», – отметил в беседе с журналистом телеканала «БСТ» Талгат Таджуддин.

А митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон, делая свой выбор, отметил, что именно волеизъявление показывает зрелость человека.

«Церковь отделена от государства, но не от людей. Мы, как жители нашей огромной и любимой страны, должны быть в эти дни на избирательном участке страны и отдать свой голос за того кандидата, которого они хотят видеть в руководителях нашей республики», – отметил он.

Председатель духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин тоже пришел на свой избирательный участок №238 в Уфе. Священнослужитель заявил, что в исламе всячески приветствуется активная жизненная позиция человека.

«В исламе всячески приветствуется активная жизненная позиция человека. Люди должны быть социально активны, оосбенно когда речь идет про общественные и политические дела. Мы как верующие люди обязаны этим шансом воспользоваться», - сказал он.

А на участке №109 проголосовал главный раввин республики Дан Кричевский. Он призвал всех прийти в эти дни и сделать свой выбор.

Сегодня хорошее настроение, хорошая погода, призываю всех прийти на выборы и проголосовать за то, чтобы было не только как раньше, но и лучше, - говорит он.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Бураевском районе избиратели организовали акцию «Мы вместе» по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО.

Автор:Ляйсан Закирова
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