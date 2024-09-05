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СВОих не бросаем
5 Сентября , 14:43

Глава Башкирии пообещал бойцам заботиться об их семьях

telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
Фото:telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова

Башкортостан должен заботиться о семьях воинов из республики, которые сейчас находятся на передовой. В этом убеждён Радий Хабиров. Глава Башкирии в зоне СВО встретился с военнослужащими, поинтересовался их службой, узнал их просьбы, ознакомился с работой операторов беспилотных летательных аппаратов и побывал в расположении бронегруппы батальона имени Минигали Шаймуратова.

«Всегда, когда общаюсь с нашими ребятами на СВО, задаю главный вопрос: как их семьи, все ли хорошо? Это справедливо. Бойцы воюют, а мы обязаны позаботиться об их родных и близких. Как правило, отвечают, что все хорошо. Некоторые подходят и просят помочь в тех или иных вопросах. Будем помогать — для этого работают администрация Главы республики, правительство, филиал фонда „Защитники Отечества“», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.

Глава Башкирии разместил фотографии с фронта, чтобы нагляднее показать, в каких условиях башкирские воины куют Победу России.

telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
Фото:telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова

Напомним, Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Донецкой и Луганской народных республиках. Он встретился с добровольцами именных батальонов и мобилизованными военнослужащими из Башкирии.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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