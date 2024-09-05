Глава Башкирии пообещал бойцам заботиться об их семьях

Башкортостан должен заботиться о семьях воинов из республики, которые сейчас находятся на передовой. В этом убеждён Радий Хабиров. Глава Башкирии в зоне СВО встретился с военнослужащими, поинтересовался их службой, узнал их просьбы, ознакомился с работой операторов беспилотных летательных аппаратов и побывал в расположении бронегруппы батальона имени Минигали Шаймуратова.

«Всегда, когда общаюсь с нашими ребятами на СВО, задаю главный вопрос: как их семьи, все ли хорошо? Это справедливо. Бойцы воюют, а мы обязаны позаботиться об их родных и близких. Как правило, отвечают, что все хорошо. Некоторые подходят и просят помочь в тех или иных вопросах. Будем помогать — для этого работают администрация Главы республики, правительство, филиал фонда „Защитники Отечества“», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.



Глава Башкирии разместил фотографии с фронта, чтобы нагляднее показать, в каких условиях башкирские воины куют Победу России.