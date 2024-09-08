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8 Сентября , 11:06
ВЫБОРЫ-2024

Радий Хабиров проголосовал на выборах Главы Башкирии

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В воскресенье, 8 сентября, в Уфе Радий Хабиров принял участие в выборах Главы Башкортостана. Руководитель региона вместе с супругой проголосовал на избирательном участке № 109 в здании государственного концертного зала «Башкортостан».

«Для республики все эти годы, действительно, была характерна высокая явка, потому что у наших жителей высокая степень дисциплины, это хороший факт. Мы полагаем, что по итогам этих выборов также будет среднестабильная явка», — отметил Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов.

Руководитель региона добавил, что сегодня помимо выборов Главы Башкортостана в республике проходят и муниципальные выборы.

«В целом в выборах участвует 12 партий, достаточно большое количество кандидатов выдвинуто. Когда есть разница мнений, есть возможность обсуждать и находить какие-то более консолидирующие решения. Поскольку участвует много политических партий, то достаточно большое количество и общественных наблюдателей, и наблюдателей от политических партий», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики также подчеркнул, что очень важный вопрос, чтобы выборы прошли безопасно, потому что ранее бывали попытки провокаций.

«Надеемся, что сегодня все пройдет спокойно, а завтра уже ЦИК объявит итоги выборов», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».

Автор:Азат Гиззатуллин
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