Радий Хабиров лидирует на выборах Главы Башкирии

По первым данным ЦИК России, Радий Хабиров лидирует в голосовании на выборах Главы Башкирии.

Известно, что результаты для действующего руководителя республики составили 72,85% голосов по итогам обработки 0,03% протоколов.

Как сообщал Башинформ, всего в регионе с 6 по 8 сентября состоялось 218 избирательных кампаний. Помимо выборов Главы РБ, это дополнительные выборы депутата Госсобрания — Курултая РБ и 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

В Единый день голосования жители региона могли проголосовать на одном из свыше 3,3 тысячи избирательных участков.

В официальный список кандидатов на пост Главы республики вошли Радий Хабиров (от «Единой России»), Иван Сухарев («ЛДПР»), Владимир Нагорный («Справедливая Россия»), Артур Шайнуров («КПРФ») и Ильшат Тимерьянов («Новые люди»).