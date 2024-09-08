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8 Сентября , 20:01
ВЫБОРЫ-2024

В Башкирии закрылись все избирательные участки

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии 8 сентября, в третий и заключительный день выборов Главы республики, в 20.00 по уфимскому времени закрылись все избирательные участки. Известно, что к середине воскресенья явка по региону составила 64%.

Как сообщал Башинформ, всего в регионе с 6 по 8 сентября состоялось 218 избирательных кампаний. Помимо выборов руководителя Башкортостана, это дополнительные выборы депутата Госсобрания — Курултая РБ и 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

В Единый день голосования жители региона могли проголосовать на одном из свыше 3,3 тысячи избирательных участков.

В официальный список кандидатов на пост Главы республики вошли Радий Хабиров (от «Единой России»), Иван Сухарев («ЛДПР»), Владимир Нагорный («Справедливая Россия»), Артур Шайнуров («КПРФ») и Ильшат Тимерьянов («Новые люди»).

Напомним, сегодня в рамках акции «Рахмат-2024» стартует «Ночь призов». Победителей определят со всех районов и городов Башкирии.

Автор:Иван Вавилов
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