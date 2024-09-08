В Башкирии на середину третьего дня явка на выборах составила 64 процента

По состоянию на 15 часов 8 сентября явка на выборах в Башкирии составила 1 млн 921 тыс. 641 человек или 64,56 процента от числа зарегистрированных избирателей. Такие данные озвучила на брифинге секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова.

Напомним, всего в списки включено 2 млн 976 тыс. 305 избирателей.

В столице активность достигла 61,73 процента. Средняя явка по городам, исключая Уфу, – 54,29 процента, по районам – 67,96 процента.

В числе лидеров – Альшеевский, Аскинский, Бакалинский, Балтачевский, Бижбулякский, Благоварский, Бураевский, Ермекеевский, Зианчуринский, Кигинский, Миякинский, Салаватский, Стерлибашевский, Татышлинский, Федоровский, Чекмагушевский, Шаранский, Янаульский районы. Здесь пришли на избирательные участки уже более 70% избирателей.

Среди городов лидерами стали Агидель, Кумертау, Салават, Стерлитамак и Уфа. Здесь проголосовало более 60%.