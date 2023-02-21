«Работали на износ» - волонтер-спасатель из Башкирии рассказал о поисках живых и погибших в Турции

Начальник поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев не мог остаться в стороне и не поехать в составе добровольцев-спасателей в Турцию для ликвидации последствий землетрясения. В беседе с журналистом «Башинформа» Александр Владимирович рассказал о специфике работы на завалах, трудностях в поисках живых и погибших.

- Узнав о трагедии в Турции, думали ли вы, что будете участвовать в спасательной операции?

- Именно в день нашего отправления смотрел новости, как раз президент России поручил наращивать группировку сил и средств МЧС. Надежда была, что туда попадем. И буквально через полчаса пришла информация, что набирают спасателей для отправки в Турцию.

- Как именно вы оказались в рядах добровольцев-спасателей? Много было желающих?

- Так как набирали добровольцев из моего отряда, я не мог остаться в стороне. Должен был быть как минимум один руководитель, который отвечал бы за весь личный состав. Хотели поехать чуть ли не все, но сдержал фактор наличия загранпаспорта. И, кстати, когда мы уехали, многие стали подавать документы, надеясь поехать вторым эшелоном.