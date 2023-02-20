Девушка-спасатель из Башкирии о работе в Турции: «Будто фильм-катастрофа, а ты внутри всего этого»

«ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ»

«Так как мы городской отряд, то и мыслей не было, что я в качестве спасателя могу отправиться в другую страну, ведь мы и в регионы России редко когда выезжаем. Но, конечно, очень хотелось туда попасть и помочь людям, оказавшимся в такой ситуации, - отметила собеседница «Башинформа». - Мы оказались в рядах добровольцев-спасателей, потому что, во-первых, на руках были загранпаспорта, во-вторых, огромное желание туда поехать, что тоже учитывалось. Никто никого не заставлял, но желающих было очень много. Провожавшие нас ребята искренне жалели, что у них нет загранпаспортов. Думаю, если бы не эта «деталь», весь наш отряд поехал бы туда работать».

Ранее Яне никогда не доводилось принимать участия в ликвидации последствий ЧС. Это ее первый опыт.

Спасатели-добровольцы взяли с собой все необходимое для работы. Естественно, средства личной гигиены, сухпаек. Все были готовы к тому, что первое время могут быть на самообеспечении.