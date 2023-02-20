Девушка-спасатель из Башкирии о работе в Турции: «Будто фильм-катастрофа, а ты внутри всего этого»

В составе группы 25 добровольцев-спасателей от Башкирии, принимавших участие в ликвидации последствий землетрясения в Турции, были две отважные девушки - начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью управления гражданской защиты Уфы Яна Калинина и внештатный кинолог аварийно-спасательной службы ГК РБ по ЧС Надежда Отвесова. Ранее корреспондент «Башинформа» пообщался с Надеждой, она сообщила о том, как собака-спасатель Торин справился с поставленными задачами.
О своих впечатлениях и полученном опыте в беседе с журналистом информагентства рассказала Яна Калинина.
«ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ»
«Так как мы городской отряд, то и мыслей не было, что я в качестве спасателя могу отправиться в другую страну, ведь мы и в регионы России редко когда выезжаем. Но, конечно, очень хотелось туда попасть и помочь людям, оказавшимся в такой ситуации, - отметила собеседница «Башинформа». - Мы оказались в рядах добровольцев-спасателей, потому что, во-первых, на руках были загранпаспорта, во-вторых, огромное желание туда поехать, что тоже учитывалось. Никто никого не заставлял, но желающих было очень много. Провожавшие нас ребята искренне жалели, что у них нет загранпаспортов. Думаю, если бы не эта «деталь», весь наш отряд поехал бы туда работать».
Ранее Яне никогда не доводилось принимать участия в ликвидации последствий ЧС. Это ее первый опыт.
Спасатели-добровольцы взяли с собой все необходимое для работы. Естественно, средства личной гигиены, сухпаек. Все были готовы к тому, что первое время могут быть на самообеспечении.
«НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ»
Распределение по районам происходило в Газиантепе. Региональных спасателей направили в Кахраманмараш.
«Российские спасатели котируются во всем мире, считаются профессионалами своего дела, поэтому было принято решение направить нас в один из самых труднодоступных и сильно пострадавших районов Турции, - сообщила Яна Калинина. - Эмоционально и физически я была готова к тому, что нужно будет усиленно трудиться, к переменчивым условиям погоды, так как это горный район, тут то солнце, то холод, то ветер. Была и морально готова ко всему сопутствующему в подобных происшествиях – это и видеть трупы, завалы, разрушения, и к эмоциям родственников, потерявших близких. Единственное, такие масштабы! Когда ты видишь по телевизору, когда смотришь новости, и когда ты непосредственно оказываешься внутри этих событий, разница ощущается».
Что никак не могла предугадать девушка-спасатель, так это то, что там каждый день происходили повторные землетрясения, афтершоки.
«Очень неприятные ощущения. Не была готова к этому, никогда раньше такого не испытывала. У нас такого никогда не было, это стало неприятным сюрпризом», - поделилась она.
«СЛОВНО ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА»
«Мои первые эмоции, что это что-то нереальное, будто фильм про апокалипсис, про катастрофу, а ты внутри всего этого. Там постоянно летали вертолеты, все разрушено, грязь, мигалки, шум, работающая техника», - рассказала собеседница информагентства.
На Яну были возложены обязанности переводчика, моментами – добытчика, она так же, как и все, работала на завалах и успевала выполнять функции пресс-секретаря отряда – набирала фото и видеоархив.
«Трудности если только и были, то в бытовом плане. С питьевой водой проблем не было, а вот мылись-умывались на улице, все же разрушено. Инфраструктуры фактически никакой не осталось. Все остальное было. Большая благодарность турецкой стороне, было постоянное горячее питание, завтраки, обеды, ужины. Когда мы спускались вниз с завалов, чтобы передохнуть, постоянно подходили местные жители с водой, чаем, печеньем, шоколадками. Забота ощущалась», - отметила она.
«РАБОТАЛИ ПО МАКСИМУМУ»
«Когда мы нашли выживших под завалами, была самая настоящая радость, что, несмотря на длительное время, они не погибли. С родственниками мы, как правило, не общались, они все узнавали-спрашивали у турецких спасателей. Их не пускали на завалы, слишком сильны у них эмоции, близко к сердцу все это воспринимали. Добавлю, что даже когда доставали погибшего, родственники все равно фотографировали на память спасателя, который вытащил тело, что именно этот человек нашел родного человека. Безусловно, благодарили», - сообщила Яна Калинина.
Наши добровольцы-спасатели работали по максимуму, соблюдая технику безопасности, подстраховываясь. Оставляли наблюдателей, которые должны были предупредить, если что-то пойдет не так.
«Такая трагедия, как землетрясение в Турции, при котором погибли тысячи людей, для меня лично еще раз подтвердила, насколько мы недооцениваем природу, какую катастрофу невероятных масштабов могут вызвать подобные явления. Немножко по-другому начинаешь к этому относиться. Для себя я определила, что не нужно откладывать на потом какие-то дела, а нужно брать и делать, здесь и сейчас, - подытожила Яна Калинина. - Для всех нас это очень необычный опыт. Думаю, пока рано спрашивать, какой след в душе оставила работа по ликвидации последствий землетрясения. Мы пока сами не осознали это, думаю, это будет несколько позже».
Напомним, за неделю нашим волонтерам удалось найти шестерых выживших и достать тела 54 погибших. Отряд волонтеров был создан по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова для оказания помощи пострадавшим, поиска погребенных заживо людей и устранения последствий сокрушительного землетрясения на территории Кахраманмараша. По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу человек.