Фото: ИА «Башинформ» Коронавирус в Башкирии; что сказал Путин; в Уфе планировался теракт – неделя в республике Фото: ИА «Башинформ»

Путин обратился к нации; Хабиров: «Мы исходим из самого плохого сценария»; почему вице-президента Адвокатской палаты отстранили от должности, а экс-главу района освободили от наказания; группа по Куштау; как сотрудница Сбербанка украла миллионы; что с Фольклориадой. О главных событиях недели – в материале ИА «Башинформ».

Что сказал Путин

25 марта президент России Владимир Путин перенес дату голосования по поправкам в Конституцию и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. «Самое безопасное сейчас – побыть дома», — сказал Путин, обращаясь к гражданам РФ, и объявил о мерах помощи в связи с кризисом. Так, уже с апреля «больничные» будут выплачиваться в размере не менее одного МРОТ. Максимальная выплата по безработице увеличится до одного МРОТ (12 130 руб.). В ближайшие три месяца семьям, имеющим право на маткапитал, дополнительно выплатят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. Малому и среднему бизнесу предоставят отсрочку по налогам на полгода и снизят с 30% до 15% страховые взносы. Для пострадавших от кризиса вводятся каникулы по кредитам, сообщил «Башинформ». Объем региональной господдержки экономики составит около 15 млрд рублей.

Коронавирус добрался до Башкирии

На этой неделе в Башкирии появились первые четыре заболевших коронавирусом (в стране — 1036), среди них один ребенок. Все они привезли вирус из Европы, изолированы, их контакты отрабатываются. По данным «Башинформа» на 27 марта, в больницах с подозрением на коронавирус находятся 79 человек. Стационары в Уфе перепрофилируют в инфекционные госпитали и приступают к строительству новой инфекционной больницы. В борьбе с коронавирусом «пока мы исходим из самого плохого сценария, когда наши больницы будут забиты больными», заявил глава РБ Радий Хабиров на встрече с журналистами 26 марта. «Возможно, мы придём к тому, что за счёт бюджета будем формировать для нуждающихся продуктовые пакеты», — сказал он. Глав муниципалитетов призвали перейти на режим штабной работы и жесткой экономии: «только самые необходимые минимальные нужды». Приостановлена работа фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров, в мечетях крупных городов отменили пятничные молитвы. Для людей старше 65 лет в Уфе вводят карантин. Всех нарушающих режим самоизоляции будут наказывать. Блогера из Уфы уже оштрафовали за это на 500 рублей. В выходные в Уфе распылят дезинфицирующий раствор. По словам первого вице-премьера, «пик коронавирусной инфекции в Башкортостане придется на май-июнь». Сдать анализы на коронавирус можно в РКБ имени Куватова, ГКБ №21, в центре по борьбе со СПИДом и клинике БГМУ в Уфе. Телефон единого колл-центра по предотвращению коронавирусной инфекции: 8-800-201-89-03.

Экс-глава Минземимущества предстанет перед судом

Прокуратура республики утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего экс-главы Минземимущества Евгения Гурьева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, уточнил «Башинформ». В ноябре 2015 года министр без конкурса организовал реализацию «Группе компаний СУ-10» двух земельных участков в Уфе за 50% от их стоимости. В итоге бюджету причинен ущерб на 52,7 млн рублей. В мае 2018-го чиновник без торгов согласовал мену складского помещения Башоперы с базой ООО «Уфа-Инвест», фирма стала собственником склада на ул. Софьи Перовской в Уфе. В сентябре 2018-го министр продал этот участок «Уфа-Инвест» за 22 млн рублей. Фирма изменила вид использования участка и продала участок и производственную базу «Фирме СУ-10», причинив ущерб бюджету на 518 млн рублей. Сейчас на имущество обвиняемого наложен арест, дело направляется в суд. Ранее суд отменил домашний арест Гурьеву по делу о незаконной продаже участков в Уфе на 27 млн рублей.

А экс-главу района освободили от наказания

Тем временем в Башкирии суд освободил от наказания бывшего главу администрации Хайбуллинского района, признанного виновным в причинении ущерба путем злоупотребления доверием. Как выяснил «Башинформ», в 2013 году фирма получила контракт на ремонт дворовых территорий в райцентре Акъяр. После окончания работ глава района потребовал от подрядчиков проложить асфальт к своему дому, пообещав заплатить позже. Не дождавшись оплаты, руководство фирмы обратилось в суд. В ноябре прошлого года глава района ушел в отставку. В итоге суд назначил ему штраф в 250 тыс. рублей, но освободил от уплаты в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

О главной проблеме «Уфимкабеля» и успехах КумАПП

24 марта глава Башкирии Радий Хабиров провел первое выездное заседание «Промышленного часа» на новом заводе «Уфимкабель» в Демском районе. До заседания он ознакомился с работой завода — ведущего предприятия в стране по производству высококачественной кабельно-проводниковой продукции. По словам гендиректора завода, Башкортостан закупает всего лишь 1% кабеля, который производится на «Уфимкабеле», тогда как Татарстан — 70%. «Главная проблема – это сбыт продукции, загрузка завода новыми заказами», — отметил он. На заводе начали выпуск экокабеля, который при горении не выделяет токсичные вещества. При этом в Башкирии преобладает спрос на дешёвые, пожароопасные проводники. Гендиректор посетовал, что и строительные организации республики не хотят покупать уфимский кабель из-за высокой стоимости. Глава региона поручил подчиненным продумать меры по поддержке завода. «Будем думать, как открыть для качественной проводки башкирский рынок», — сказал Хабиров, заметив, что на КумАПП, наоборот, ситуация начала улучшаться. «За год объём заказов увеличился практически в два раза — до 7,9 млрд рублей», — написал он в соцсетях после «Промчаса», передает «Башинформ». «Мы будем следить за ситуацией и поддерживать наш вертолетный завод» — заверил 27 марта Радий Хабиров во время визита на КумАПП .

ФСБ: в Уфе планировался теракт

В Уфе 21 марта на Демском шоссе при попытке задержания спецназ застрелил водителя «Тойоты». Как рассказали «Башинформу» в УФСБ Башкирии, водитель — уроженец среднеазиатской республики, подозревался в деятельности запрещенной в РФ организации «Исламское государство» и в подготовке теракта. При попытке остановить машину он начал стрелять из пистолета и был нейтрализован. В салоне «Тойоты» находилось готовое к использованию самодельное взрывное устройство. Взрывотехники ликвидировали его на месте. После инцидента в СМИ сообщили, что ликвидированный ФСБ террорист 27-летний узбек Бекзотжон Мурзакаримов, имеющий российское гражданство, выступал в мечети «Рамадан» в Уфе с экстремистскими проповедями. Однако глава ДУМ Башкирии опроверг эту информацию.

Умарк попрощался и не обещал вернуться

На этой неделе после объявления о досрочном завершении сезона КХЛ ХК «Салават Юлаев» ушел в отпуск, а шведский форвард клуба Линус Умарк вовсе попрощался с болельщиками уфимской команды. «Вы были удивительны, и без вас хоккей не может быть веселым. У меня всегда будет зелёное сердце, где бы я ни играл», — написал он соцсетях. По данным «Башинформа», 33-летний Линус Умарк, перешедший в «СЮ» в 2015 году, продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

Вице-президента Адвокатской палаты отстранили от должности

Вице-президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов, обвиняемый по делу о злоупотреблении полномочиями, отстранен от должности по решению суда. Как сообщает «Башинформ», суд согласился с доводами следователя о том, что обвиняемый, находясь в занимаемой должности, может оказать воздействие на свидетелей по уголовному делу, которые являются его подчиненными, а также принять меры к сокрытию документации. Будучи президентом Адвокатской палаты РБ, Юмадилов организовал аренду палатой помещений, которые принадлежат его тёще. При этом он завысил стоимость и необоснованно потратил более 5 млн рублей. Преступление выявило УФСБ.

Что с Фольклориадой

VI Всемирная Фольклориада, которая должна была пройти в июле этого года в Башкирии, переносится на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил Радий Хабиров, передает «Башинформ». Участниками фестиваля были заявлены около 80 стран мира.

Как сотрудница Сбербанка похитила миллионы

3,5 лет лишения свободы получила 43-летняя жительница Дюртюлей по приговору суда. Десять лет в качестве менеджера Сбербанка она похищала деньги у знакомых, за что и стала фигуранткой уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере». По данным «Башинформа», женщина просила знакомых одолжить ей деньги, взамен обещав приобрести ценные бумаги на выгодных условиях. Клиенты банка также оформляли кредиты и отдавали ей деньги якобы для передачи в долг под высокие проценты предпринимателям. На самом деле злоумышленница деньги похищала и тратила по своему усмотрению. Так менеджер банка у 24 клиентов похитила свыше 21,7 млн рублей.

Известные люди переезжают в Уфу

На этой неделе стало известно, что американский и российский спортсмен и политик, боец смешанных единоборств Джефф Монсон переезжает из Красногорска в Уфу и будет учить уфимцев единоборствам. «Он может многому научить детей — быть сильными, справедливыми», — сообщил Радий Хабиров. Ставший советником главы РБ и также переехавший в регион семикратный чемпион СССР Шаварш Карапетян «для нас полезен как символ, как пример для людей». «В республике будет проводиться турнир по плаванию «Звезда Шаварша», — рассказал глава РБ, передает «Башинформ».

По Куштау

В Башкирии образована рабочая группа при главе РБ по вопросам экобезопасности и сохранению природного наследия, курирующая вопросы по шихану Куштау. Ранее с таким предложением выступил Радий Хабиров. В рабочую группу вошли эколог Марс Сафаров, кандидат географических наук Азат Кутлиахметов, доктор биологических наук Лариса Абрамова, географ Лариса Белан, бывший глава «Башнедра» Расих Хамитов, депутат Госсобрания Руфина Шагапова и член ОНФ Мурад Шафиков. Руководителем группы стал доктор биологических наук Василий Мартыненко. Одна из задач группы – «не искаженное информирование населения по вопросам экобезопасности и сохранению природного наследия», узнал «Башинформ».